Tragedia: cuatro mujeres murieron en un choque múltiple en la Ruta 12

Eric Olivera
tragedia en misiones cuatro personas murieron en un choque entre tres vehiculos en la ruta nacional 12

Una jornada de luto sacude al litoral argentino tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 12, en cercanías a la localidad de San Ignacio, Misiones. El choque múltiple, que tuvo lugar en el kilómetro 1397, dejó como saldo cuatro mujeres fallecidas, tres de las cuales pertenecían a una misma familia radicada en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

El episodio se desencadenó cuando un automóvil Peugeot 208, que circulaba en sentido Posadas–Puerto Iguazú, colisionó contra una camioneta Toyota Hilux que remolcaba un tráiler y una motocicleta Bajaj 220 cc. La magnitud del impacto fue tal que cuatro de las ocupantes del rodado menor murieron de forma instantánea en el lugar del hecho.

De Vido seguirá cumpliendo su condena de 4 años en prisión por la tragedia de Once
Mirá también:

De Vido seguirá cumpliendo su condena de 4 años en prisión por la tragedia de Once
Tragedia en Misiones: cuatro mujeres murieron en un choque múltiple en la Ruta 12

Identificación de las víctimas y heridos

Las autoridades policiales identificaron a las fallecidas como Yesica Carmen Vidal (38), Mayrli Jazmin Seles (17) y Nina Seles (3), todas con domicilio en Curuzú Cuatiá. La cuarta víctima fatal fue identificada como Lidia Alfonso (62), oriunda de San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Además de las víctimas fatales, el siniestro dejó varios heridos de gravedad que permanecen bajo asistencia médica:

  • En el hospital Pediátrico de Posadas: se encuentran internadas Maia Victoria S. (13) y Sol Abigail S. (4), ambas ocupantes del Peugeot y oriundas de Corrientes

  • Conductores lesionados: Juan Andrés A. de O. (42), conductor del Peugeot; Juan Leonardo G. (Resistencia, Chaco), chofer de la Hilux; y Edgar Benigno R., quien guiaba la motocicleta

Investigación y peritajes en la zona

El tránsito sobre la arteria nacional estuvo interrumpido durante varias horas, generándose largas filas de vehículos. El paso se rehabilitó de manera parcial por la banquina mientras los peritos de Criminalística realizaban las tareas de rigor para determinar la mecánica del choque.

La Justicia dispuso el traslado de los cuerpos a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes. En tanto, efectivos policiales de la provincia de Misiones trabajan en las investigaciones para establecer las causas exactas que derivaron en esta tragedia que enluta a dos provincias.

Autorizan llevar mascotas en trenes de larga distancia: qué cambia desde ahora
Mirá también:

Autorizan llevar mascotas en trenes de larga distancia: qué cambia desde ahora
Compartir este artículo
Aumento vtv provincia buenos aires
Aumenta la VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto costará desde enero de 2026 y qué cambia?
Provincia
Banco Nacion hipotecario
Créditos Hipotecarios Banco Nación: Nuevas Tasas, Requisitos y Cómo Acceder
Sociedad
Tarjeta Alimentar 2026
Tarjeta Alimentar 2026: Nuevos montos, padrón y fechas de cobro confirmadas
Anses Sociedad
Noche de los shoppings
Llega la Noche de los Shoppings 2025: los descuentos, horarios y promociones bancarias para hoy
Sociedad
Asueto provincia diciembre
¿Es feriado el 26 de diciembre? Todo sobre el asueto y quiénes trabajan este viernes
Provincia
enfermera
Final feliz en Ranchos: fue dado de alta el bebé salvado por los Bomberos Voluntarios
Ranchos
Ganador quini
Sorpresa navideña en Dolores: seis trabajadores municipales ganaron el Quini 6
Dolores

Más leídas