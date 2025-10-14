Tragedia: Bajó del micro a revisar un desperfecto y murió

Un trágico accidente se cobró la vida de un trabajador del transporte durante la madrugada en la Ruta Nacional N° 1 a la altura del kilómetro 240, en la localidad de San Antonio, Misiones.

La víctima fue identificada como Junior Peralta, de 33 años y nacionalidad paraguaya, quien trabajaba en la empresa Río Paraguay. El vehículo, con chapa YAU 244 y con 55 pasajeros a bordo, era conducido por Aldo Amarilla Gómez.

Según relató el chofer, alrededor de las 03:30 de la madrugada, Peralta descendió del ómnibus para revisar un ruido que provenía de la parte trasera. En ese momento, se produjo la explosión del sistema de suspensión neumática, conocido como “pulmón de aire”, lo que provocó que el trabajador quedara atrapado bajo la unidad y falleciera en el acto.

Personal del Departamento de Criminalística acudió al lugar para realizar las pericias correspondientes. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente que terminó con la vida del trabajador mientras cumplía con sus tareas.