Trabajar después de jubilarse: entre la necesidad económica y la elección personal

Jubilarse no siempre significa retirarse del mundo laboral. En Argentina, una parte significativa de los adultos mayores continúa trabajando, ya sea por necesidad económica o por decisión personal. Según el último dosier estadístico del INDEC, el 17,1% de los jubilados sigue activo laboralmente, principalmente entre los 60 y 74 años, con una caída marcada a partir de los 75.

Razones detrás de seguir trabajando

El fenómeno tiene diversas causas:

: las mujeres reciben, en promedio, un que los varones. Elección personal: profesionales, docentes y emprendedores que deciden continuar para mantener su identidad, vínculos y sentido de utilidad.

La diferencia es clave: cuando el trabajo es por elección, favorece la salud física y emocional, estimula la mente, los lazos sociales y aporta propósito. Cuando es por necesidad, genera desgaste, angustia y cansancio mental.

Cómo varía según el nivel socioeconómico

El INDEC muestra que la tasa de trabajo en la vejez es mayor tanto en hogares pobres como ricos:

En los hogares pobres, los adultos mayores trabajan principalmente por necesidad .

. En los hogares más acomodados, por elección profesional y continuidad laboral.

Historias que ilustran la realidad

Ángela, 69 años, docente jubilada : da clases particulares en Villa Devoto. “Mi jubilación es baja, pero me gusta enseñar. Me mantiene viva la cabeza y me hace sentir útil”.

: cubre turnos en un estacionamiento de Caballito. “Con la mínima no me alcanza para el alquiler. Trabajo hasta la madrugada parado, no por gusto sino para sobrevivir”. Norma, 76 años, abogada: mantiene activo su estudio jurídico. “Podría retirarme, pero no quiero. Para mí, el trabajo es parte de mi identidad”.

Estas historias reflejan la tensión central entre necesidad y elección, mostrando que el trabajo después de la jubilación puede ser tanto una obligación como un proyecto personal enriquecedor.