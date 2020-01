El Intendente de Tordillo, Héctor Olivera se refirió esta mañana a la actitud de algunos de sus pares bonaerenses que han decidido rebajarse o no percibir sus sueldos con el propósito de afrontar la delicada situación económica por la que atraviesan sus respectivos municipios.

Explicó el jefe comunal tordillense que en el año 2002 cuando asumió la conducción del Municipio resignó el 50% de su salario y no apeló a la demagogia de donarlo a una institución y hacerlo público, sino que fue destinado a Gastos Corrientes del Municipio.

Como el Tribunal de Cuentas no le autorizó tal rebaja, se sancionó una Ordenanza mediante la cual se creó la categoría de Ingresante a la Función Pública Municipal, por cuanto su propósito era continuar aportando de tal modo a su comunidad.

Olivera explicó lo siguiente: " Mientras se suceden en los municipios de la provincia de Buenos Aires los anuncios de intendentes y funcionarios que se rebajan a sí mismos los salarios u optan por no cobrarlos, en Tordillo hace años que venimos haciendo por el bien común en ese sentido.

Ya al asumir el cargo de intendente municipal en el año 2002, tomé la decisión de resignar el 50% del salario que me correspondía en ese momento. Y tampoco utilicé ese dinero para hacer demagogia, donándolo a alguna fundación o algo por el estilo: el dinero se quedó en el Estado municipal para ser invertido en gastos corrientes y sumar un granito de arena para darle a la gente una mejor calidad de vida.

Pero el Tribunal de Cuentas consideró que esa era una mala liquidación del sueldo del intendente y que eso no estaba de acuerdo a la legislación provincial, por lo que el Tribunal quiso obligarme a percibir la totalidad del salario correspondiente. Para no hacerlo y seguir aportando a la comunidad, creé por ordenanza la categoría de Ingresante en la función pública municipal, categoría que no tiene ningún trabajador y que solo existe para limitar y rebajar el sueldo del intendente y los concejales.

Lo que hoy es una moda para algunos, para nosotros en Tordillo es un compromiso que asumimos desde el primer día de gestión. Reducir nuestros salarios para ayudar en el equilibrio de las cuentas del Municipio es algo que siempre hicimos y seguiremos haciendo.