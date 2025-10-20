Titulares del programa Fomentar Empleo esperan fecha de cobro y novedades importantes

Los beneficiarios del programa Fomentar Empleo han comenzado a recibir notificaciones por correo electrónico informando sobre la liquidación correspondiente al mes de octubre, aunque aún no se cuenta con la fecha de cobro definitiva. Este mensaje es un anticipado al depósito, dando esperanzas a los titulares acerca de su apoyo económico.

Detalles de la Comunicación Reciente

El mensaje recibido por los titulares del programa Fomentar Empleo indica que se ha liquidado la suma de $45.000 para el presente mes. Sin embargo, aún no se ha determinado la fecha exacta de pago. El mensaje recomienda a los beneficiarios comunicarse nuevamente a partir del 20 de octubre para obtener información más precisa.

En este sentido, es relevante mencionar que los pagos son gestionados por ANSES y están sujetos a la forma de cobro seleccionada por los beneficiarios, que puede ser a través de depósitos en billeteras virtuales o en cajeros automáticos y ventanilla.

Suspensión de Pagos para Cursos a Distancia

Desde el portal de Novedades Sociales se confirmó que los cursos a distancia realizados en septiembre no recibirán pagos este mes. En cambio, quienes realizaron cursos que empezaron en agosto, que tienen una duración de dos meses, sí percibirán su beneficio en octubre.

Montos del Programa Fomentar Empleo

A partir del primer mes de 2025, el Ministerio de Capital Humano estableció un único pago mensual a beneficiarios del programa a través de ANSES. Las sumas que se abonarán son las siguientes:

$45.000 para cursos a distancia

para cursos a distancia $78.000 para cursos presenciales o semipresenciales

Este ajuste busca igualar las sumas del Fomentar Empleo con el programa Volver al Trabajo para quienes opten por participar en cursos presenciales. Es importante señalar que los beneficiarios no pueden percibir ambos programas al mismo tiempo.

Calendario de Pago de Fomentar Empleo