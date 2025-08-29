Tierra del Fuego compras online: cómo funciona el nuevo sistema y qué podés conseguir más barato

En las últimas semanas la frase “Tierra del Fuego compras online” se disparó entre las búsquedas de los argentinos en Google. El interés no es casual: desde la isla más austral del país se habilitó un régimen especial que permite adquirir productos de manera directa, con beneficios fiscales y precios más competitivos que en el resto del mercado.

Por qué creció la búsqueda de “Tierra del Fuego compras online”

El Gobierno reglamentó un sistema simplificado de ventas online desde la Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego hacia todo el país. Gracias a este esquema, los fabricantes pueden vender directamente al consumidor final, con una baja de entre 20% y 30% en los precios frente a los comercios tradicionales. El envío se realiza por courier y llega a tu domicilio en pocos días.

Qué productos se pueden comprar

Las categorías más buscadas incluyen:

Celulares, televisores y monitores .

. Notebooks y consolas de videojuegos .

. Aires acondicionados y equipos de audio .

. Electrodomésticos pequeños de uso diario.

En la práctica, todo lo que se produce en la isla bajo el régimen promocional puede entrar en este esquema de venta directa.

Límites y requisitos principales

Monto máximo por compra: hasta USD 3.000 .

hasta . Tope de unidades: 3 iguales por año por persona.

por persona. Destino: válido para todo el país, excepto residentes de Tierra del Fuego.

válido para todo el país, excepto residentes de Tierra del Fuego. Uso: exclusivo para consumo personal, no para reventa.

exclusivo para consumo personal, no para reventa. Pago: en algunos casos se solicita débito en dólares en un solo pago ; otras plataformas muestran valores en pesos.

en algunos casos se solicita ; otras plataformas muestran valores en pesos. Factura: tipo E (exportación minorista).

tipo (exportación minorista). Envío: varía entre USD 25 y USD 96 según el tamaño del paquete.

Tiendas online destacadas para aprovechar el régimen

Actualmente son pocas las plataformas habilitadas para realizar compras online directas desde Tierra del Fuego, pero se espera que el listado crezca con el tiempo. Entre las más mencionadas están:

CourierTDF : la primera tienda en habilitar ventas bajo el nuevo régimen, operada por el grupo Mirgor.

: la primera tienda en habilitar ventas bajo el nuevo régimen, operada por el grupo Mirgor. Tienda Mirgor : canal oficial del fabricante, con celulares, notebooks y electrodomésticos.

: canal oficial del fabricante, con celulares, notebooks y electrodomésticos. Newsan : otro de los grandes jugadores de la isla, con marcas propias y alianzas internacionales.

: otro de los grandes jugadores de la isla, con marcas propias y alianzas internacionales. Carrier oficiales: algunas operadoras de telefonía trabajan en integrar este beneficio para ofrecer celulares a menor precio.

Estas plataformas son el punto de partida para quienes buscan “Tierra del Fuego compras online”, ya que concentran la mayor parte de la oferta tecnológica bajo el régimen especial.

Cómo comprar paso a paso

Ingresá a la tienda oficial habilitada. Elegí el producto y verificá que no superás los límites establecidos. Completá tus datos fiscales (clave fiscal y domicilio fiscal electrónico). Pagá con el medio aceptado en la plataforma. Confirmá el costo de envío y finalizá la compra. Recibí tu pedido en un plazo de 2 a 7 días hábiles con seguimiento online.

Qué ahorro podés esperar

El diferencial se explica por las exenciones impositivas de la Ley 19.640, que rige en Tierra del Fuego. En promedio, los consumidores reportan precios finales entre un 20% y 30% más bajos que en los grandes retailers. Eso sí, conviene calcular siempre el total sumando el costo de envío y la forma de pago.

Preguntas frecuentes

¿Se paga IVA? No, las operaciones encuadradas en este régimen están exentas de IVA y tributos nacionales.

No, las operaciones encuadradas en este régimen están exentas de IVA y tributos nacionales. ¿Hay cuotas? No en todos los casos: algunos portales solo aceptan pago único .

No en todos los casos: algunos portales solo aceptan . ¿Cuánto tarda el envío? Entre 2 y 7 días hábiles desde que se confirma la compra.

Entre desde que se confirma la compra. ¿Aplica a Tierra del Fuego? No, el régimen excluye a los residentes de la provincia.

No, el régimen excluye a los residentes de la provincia. ¿La garantía vale igual? Sí, los productos cuentan con garantía de 12 meses y cobertura por la Ley de Defensa del Consumidor.

Tabla rápida de condiciones