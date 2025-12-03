Tienda BNA+: Cuáles son las cuotas sin interés disponibles según tu tarjeta del Banco Nación

El cierre del año siempre llega con más movimiento en el consumo: entre regalos, compras para el hogar y actualizaciones de tecnología, muchas personas buscan alternativas que les permitan financiar sin presión su gasto. En este contexto, la propuesta de Tienda BNA+ vuelve a tomar protagonismo con planes de financiación que se adaptan al tipo de tarjeta que tenés en Banco Nación, ofreciendo desde cuotas cortas hasta 18 pagos sin interés.

Quiénes pueden acceder a las cuotas sin interés de Tienda BNA+

La plataforma Tienda BNA+ está disponible para clientes de Banco Nación que cuenten con tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Según la categoría de cada plástico, las posibilidades de financiación varían, lo que permite elegir la modalidad más conveniente para cada compra.

Entre los principales beneficios:

Tarjetas Platinum, Black o Signature: habilitan hasta 18 cuotas sin interés , una opción pensada para compras de alto valor como electrodomésticos, muebles o productos de tecnología.

habilitan hasta , una opción pensada para compras de alto valor como electrodomésticos, muebles o productos de tecnología. Tarjetas Internacional o Gold: permiten acceder a planes de 3, 6 o 12 cuotas sin interés , ideales para compras medianas o de menor monto sin pagar recargos financieros.

permiten acceder a planes de , ideales para compras medianas o de menor monto sin pagar recargos financieros. Acceso disponible para compras dentro del catálogo de Tienda BNA+, que incluye productos de electrónica, hogar, cuidado personal, juguetes, herramientas y más.

Cómo funcionan los planes de financiación dentro de Tienda BNA+

La estrategia del Banco Nación combina cuotas sin interés con descuentos especiales que suelen activarse en fechas de alta demanda, como los días previos al Black Friday, fines de semana de promociones o el período navideño. Esto permite que las compras online se vuelvan más accesibles y que puedas planificar tus pagos sin que el costo final aumente.

Para mejorar la experiencia del usuario, Tienda BNA+ destaca:

Cuotas fijas sin interés , lo que asegura que el monto total de la compra no se modifique con el paso de los meses.

, lo que asegura que el monto total de la compra no se modifique con el paso de los meses. Opciones diferenciadas según el tipo de tarjeta , permitiendo adaptar la financiación al presupuesto personal.

, permitiendo adaptar la financiación al presupuesto personal. Ofertas combinadas, ya que a los planes de cuotas pueden sumarse rebajas adicionales del catálogo.

Qué productos conviene financiar con cada tipo de tarjeta

Dependiendo del tipo de compra que querés hacer, las tarjetas de Banco Nación ofrecen distintos grados de conveniencia. Para facilitar la comparación, la siguiente tabla resume las opciones principales:

Tipo de tarjeta BNA Cuotas sin interés Productos recomendados Platinum / Black / Signature Hasta 18 cuotas Televisores, heladeras, computadoras, muebles, electrodomésticos grandes Internacional / Gold 3, 6 o 12 cuotas Pequeños electrodomésticos, artículos de hogar, juguetes, indumentaria, tecnología accesible

Estas alternativas permiten distribuir gastos sin hacer un desembolso elevado de una sola vez, algo especialmente útil en compras de fin de año.

Beneficios clave para aprovechar en las compras de fin de año

Elegir Tienda BNA+ durante esta temporada puede ayudarte a optimizar tus gastos gracias a: