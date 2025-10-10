Thiago Medina recibió el alta médica tras un mes de lucha en el hospital de Moreno

Eric Olivera
Thiago Medina recibió el alta médica tras un mes de lucha en el hospital de Moreno

Después de casi un mes de angustia, Thiago Medina recibió el alta médica este jueves 9 de octubre. La noticia fue compartida por su expareja, Daniela Celis, quien hizo pública la salida del joven del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde estuvo internado tras un grave accidente de moto.

Detalles del accidente que cambió su vida

El incidente se produjo el 12 de septiembre en la Ruta 7, en Francisco Álvarez, Moreno. Thiago colisionó contra un automóvil en una intersección con escasa señalización. Como resultado, sufrió múltiples fracturas y politraumatismos severos, incluyendo un colapso pulmonar y daños internos significativos, que llevaron a los médicos a realizar tres intervenciones quirúrgicas.

Recuperación y apoyo familiar constante

Desde el primer momento, Daniela Celis se mantuvo a su lado, compartiendo el proceso de recuperación a través de Instagram con sus más de 2,5 millones de seguidores. En su mensaje, expresó: “¡Llegó el día tan esperado! ¡Esto es gracias a ustedes!” El parte médico del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicó que, tras 28 días de internación, Thiago mostró “una evolución clínica favorable” y se agradeció la colaboración de los profesionales que lo atendieron.

Un milagro en medio de la adversidad

La recuperación de Thiago es considerada por muchos como un verdadero milagro. Su estado fue crítico en los primeros días, lo que llevó a los médicos a inducirlo en coma farmacológico. En las semanas siguientes, su condición mejoró notablemente, permitiéndole salir de terapia intensiva. Aunque aún enfrenta una larga etapa de rehabilitación, su familia y allegados destacan la fortaleza emocional de Thiago en un proceso tan complicado.

Este episodio también reveló el fuerte lazo que existe entre Thiago y Daniela, quienes, a pesar de su separación, continúan apoyándose mutuamente en la crianza de sus hijas. Ambos agradecieron públicamente a quienes se unieron en redes sociales para brindar apoyo durante esta dura etapa. La alta médica marca un nuevo comienzo para Thiago, quien seguirá su recuperación de manera ambulatoria.

