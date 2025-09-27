Temporal trágico en Mendoza: una mujer perdió la vida al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Un fuerte temporal azotó la provincia de Mendoza, ocasionando graves incidentes y alterando la vida cotidiana de sus habitantes. Durante la jornada, una mujer perdió la vida al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su automóvil en Maipú, lo que marca la tragedia más significativa de los eventos meteorológicos recientes.

¿Qué ocurrió en Maipú y cómo se desarrolló el incidente?

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 17.40 en la intersección de Rawson y Juan B. Justo. La víctima, que conducía un Fiat Uno rojo, quedó atrapada bajo el tronco del árbol caído. A pesar de que personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) logró llegar al lugar y encontró signos vitales, la mujer falleció minutos después.

El suceso interrumpió por completo el tránsito en la zona, dificultando el acceso a los servicios de emergencia, ya que el árbol colapsado ocupó ambos carriles. Esto generó un panorama de caos en la zona frente al conocido Torreón.

Impacto del temporal en Mendoza: daños y cortes de servicios

Además de la tragedia en Maipú, el temporal trajo consigo intensas ráfagas de viento que superaron los pronósticos iniciales, afectando a varios departamentos del Gran Mendoza y sus alrededores. En Tupungato, otro árbol cayó sobre una camioneta, aunque no se reportaron heridos.

Los efectos del viento Zonda y las tormentas eléctricas provocaron cortes de energía eléctrica en diversas áreas, como Godoy Cruz. Ante la amenaza del mal tiempo, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en todos los niveles durante la tarde, siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil.

Alteraciones en el transporte aéreo y advertencias meteorológicas

El aeropuerto El Plumerillo, ubicado en Las Heras, también sufrió las consecuencias del clima adverso. El fuerte viento obligó a la suspensión temporal de actividades aéreas, con vuelos programados a Buenos Aires y Chile demorados. Un avión de la empresa JetSmart tuvo que abortar su aterrizaje debido a la intensidad de las ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para distintas zonas de la provincia, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas severas y ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora. Las previsiones indican que el pico del temporal se espera para hoy, pero se anticipa una mejora gradual para el fin de semana.