TelePASE lanza una promoción con descuentos en peajes antes del verano 2026 ¿Quiénes acceden?

En un escenario marcado por mayores gastos de fin de año y la planificación de las vacaciones, los costos asociados a la movilidad diaria vuelven a ocupar un lugar central en el presupuesto de los hogares. En la Ciudad de Buenos Aires, el uso de autopistas urbanas es una constante para miles de conductores, y el sistema de peajes sin barrera convirtió al TelePASE en una herramienta prácticamente indispensable para circular sin demoras.

Una campaña para sumar usuarios y aliviar el bolsillo

Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) lanzó la campaña “Sumalo sin Barreras”, una iniciativa que combina el sistema de referidos con bonificaciones directas en los peajes. El objetivo es incentivar la adhesión de nuevos usuarios y, al mismo tiempo, premiar a quienes ya utilizan TelePASE de forma habitual.

La propuesta apunta especialmente a quienes circulan con frecuencia por arterias clave como:

Autopista Illia.

Autopista Perito Moreno.

Autopista 25 de Mayo.

El beneficio llega en un momento estratégico, ya que permite reducir gastos en pesos y simplificar los pagos durante la temporada de verano, cuando el tránsito hacia destinos turísticos se intensifica.

Cómo funciona la promoción de TelePASE

La mecánica del beneficio es simple y completamente digital. El usuario que ya tiene TelePASE debe ingresar al sitio oficial, completar un formulario y generar un link personal de invitación.

El esquema de descuentos funciona de la siguiente manera:

El titular comparte el enlace con amigos o familiares.

El invitado inicia el proceso de adhesión y activa su cuenta.

Una vez completado el registro, ambos reciben un 50% de descuento en tres pasadas por los peajes adheridos.

El beneficio se acredita de forma automática y queda asociado a la patente registrada en el sistema.

Qué vehículos pueden acceder al beneficio

La campaña no está habilitada para todos los casos. AUSA estableció una serie de requisitos obligatorios para participar.

Pueden acceder quienes:

Sean consumidores finales .

. Tengan vehículos dentro de las categorías 1, 2 o 3 , que incluyen motos, autos y autos con acoplado o carrito.

, que incluyen motos, autos y autos con acoplado o carrito. No registren deudas pendientes en el sistema.

en el sistema. Tengan el dispositivo TelePASE correctamente habilitado.

Además, el programa permite invitar hasta cinco personas, lo que habilita la posibilidad de acumular hasta 15 pasadas con descuento del 50% para el usuario referente.

Envío gratuito del dispositivo para nuevos usuarios

Uno de los puntos más valorados de la promoción es que quienes se adhieran a través de una invitación reciben el envío gratuito del dispositivo TelePASE a su domicilio.

Esto implica:

No pagar costos de logística.

Comenzar a utilizar el sistema apenas se completa la activación.

Acceder directamente a los descuentos sin trámites presenciales.

De esta manera, el incentivo no se limita solo a la rebaja en los peajes, sino que también reduce el costo inicial de incorporación al sistema.

Fechas límite y vigencia de los descuentos

Al tratarse de una promoción por tiempo limitado, es clave tener en cuenta el calendario oficial.

Los plazos establecidos son:

Fecha límite para generar invitaciones : 20 de diciembre de 2025.

: 20 de diciembre de 2025. Cupo máximo: 30.000 nuevas altas.

Una vez activado el beneficio, los descuentos del 50% se podrán utilizar en pasadas realizadas hasta el 20 de febrero de 2026. Esto permite aprovechar la bonificación durante todo el período de vacaciones de verano, tanto para traslados diarios como para escapadas de fin de semana.

Condiciones a tener en cuenta antes de adherirse

Desde AUSA aclararon algunos aspectos técnicos importantes:

El descuento se activa automáticamente tras la confirmación por mail.

No es acumulable con otras promociones vigentes.

con otras promociones vigentes. Si la patente del invitado ya estaba registrada previamente en TelePASE, el beneficio no aplica para ninguna de las dos partes.

Estas condiciones buscan evitar duplicaciones y garantizar que la promoción alcance únicamente a nuevos usuarios del sistema.