TelePASE 2026: guía completa para evitar multas de hasta $120.000 y circular sin demoras

A partir del 1 de enero de 2026, el sistema de peajes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los principales accesos nacionales ha completado su transición hacia un modelo 100% digital. El uso del TelePASE ya no es una opción de conveniencia, sino un requisito obligatorio para circular por autopistas inteligentes y corredores nacionales. Con la eliminación definitiva del pago en efectivo en las cabinas de AUSA, quienes no cuenten con el dispositivo se enfrentan a sanciones económicas severas y complicaciones administrativas.

Este cambio responde a la implementación masiva del sistema Free Flow (flujo libre), que utiliza pórticos con cámaras y sensores para identificar las patentes y los dispositivos TAG, eliminando la necesidad de detener el vehículo y reduciendo la congestión en horarios pico.

Las multas por falta de TelePASE en 2026

Circular por una autopista inteligente o pasar por una vía de TelePASE sin estar adherido al sistema se considera una falta grave. El Gobierno de la Ciudad y las concesionarias viales han unificado criterios para desincentivar la evasión.

Monto de la infracción: Las multas se calculan en base a Unidades Fijas (UF). Al valor actual de 2026, la sanción por evadir el peaje o no contar con el dispositivo activo asciende a aproximadamente $119.776 (equivalente a 150 UF).

Recargos automáticos: En los peajes que aún conservan cabinas mixtas, quienes no tengan TelePASE deben pagar el doble o el triple de la tarifa estándar, dependiendo del corredor vial.

Detección por patente: En las autopistas con sistema sin barreras (como la Illia, Perito Moreno o la AU Balbín), la cámara captura la patente. Si el vehículo no está registrado en la base de datos de TelePASE, la multa se genera de forma automática y se vincula al dominio del rodado.

Cómo adherirse al sistema paso a paso

La adhesión sigue siendo gratuita y puede gestionarse de manera totalmente digital. Existen dos métodos principales para los conductores argentinos:

A través de la web oficial de TelePASE

Ingresar al sitio telepase.com.ar.

Completar los datos del vehículo (patente, marca, modelo) y del titular.

Seleccionar el medio de pago: tarjeta de crédito o débito.

Elegir la forma de recepción: envío a domicilio (llega en un plazo de 48 a 72 horas hábiles) o retiro gratuito en alguno de los más de 300 puntos de instalación (estaciones de servicio, plantas de VTV o centros de atención AUSA).

A través de Mercado Pago

Es la opción preferida para quienes no tienen tarjeta de crédito, ya que los consumos se debitan directamente del saldo en cuenta.

Abrir la app de Mercado Pago y dirigirse a la sección “Ver más” y luego “TelePASE” .

y luego . Ingresar el número de patente.

Si ya tenés un dispositivo físico, podés vincularlo escaneando el código. Si no lo tenés, podés pedirlo para que llegue a tu casa o comprarlo en la tienda oficial de Mercado Libre.

Qué tener en cuenta para las vacaciones 2026

Si planeás viajar hacia la Costa Atlántica o cruzar a otras provincias, debés saber que la red de TelePASE tiene cobertura nacional. Esto incluye:

Accesos a CABA: Autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Dellepiane.

Autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Dellepiane. Accesos Metropolitanos: Acceso Norte (Panamericana), Acceso Oeste, Autopista Riccheri y Camino del Buen Ayre.

Acceso Norte (Panamericana), Acceso Oeste, Autopista Riccheri y Camino del Buen Ayre. Rutas Provinciales: Autopista Buenos Aires-La Plata y el Corredor del Atlántico (Ruta 2 y Ruta 11).

Autopista Buenos Aires-La Plata y el Corredor del Atlántico (Ruta 2 y Ruta 11). Red Nacional: Corredores viales en Córdoba, Santa Fe y las principales rutas nacionales del país.

TelePASE por patente: la alternativa virtual

Para quienes circulan exclusivamente por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires (AUSA), existe el sistema de TelePASE por patente. Este método no requiere el pegado del sticker (TAG) en el parabrisas, ya que el cobro se realiza únicamente mediante el reconocimiento de cámaras. Sin embargo, tiene una desventaja importante: la tarifa suele ser un 50% más cara que la del TelePASE tradicional con dispositivo físico, y no es válido para todas las rutas nacionales o provinciales.

