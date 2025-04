¿Qué es la tarjeta verde Visa Vale Alimentos y cómo consultar el saldo en 2025?

La tarjeta verde Visa Vale Alimentos es uno de los beneficios sociales más buscados por familias de la Provincia de Buenos Aires. Forma parte del programa Más Vida, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social que busca garantizar el acceso a alimentos básicos para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con hijos pequeños o en etapa de gestación.

Si bien muchos la conocen como “tarjeta verde”, también se la suele buscar con términos como Visa Vale Alimentos, tarjeta alimentos, tarjeta verde Más Vida, o directamente frases como “consultar saldo tarjeta verde”. Esto demuestra que existe un gran interés por saber cómo funciona, cómo se consulta el saldo y cuándo se acredita.

En esta nota, te contamos todo lo que tenés que saber si sos beneficiario o beneficiaria de esta ayuda social.

¿Quiénes pueden recibir la tarjeta verde?

La tarjeta verde está destinada a:

Mujeres embarazadas

Personas gestantes

Madres o responsables de niños y niñas de hasta 6 años

Familias en situación de vulnerabilidad social y económica

El beneficio está pensado para garantizar el derecho a la alimentación durante la primera infancia. La idea es que se use exclusivamente para comprar alimentos, por eso la tarjeta no permite retirar efectivo ni adquirir productos que no estén relacionados con la nutrición básica.

Este programa no reemplaza a la AUH (Asignación Universal por Hijo), sino que es complementario y está gestionado por los municipios en conjunto con la Provincia.

¿Cómo saber si tengo la tarjeta verde?

Generalmente, el acceso a esta tarjeta no se hace por inscripción online, sino a través de las áreas de Desarrollo Social municipales. Muchas veces, los centros de atención primaria de salud o los comedores comunitarios hacen un primer relevamiento de las familias que podrían acceder al programa.

Si pensás que podés ser beneficiario, podés acercarte a la oficina de Desarrollo Social de tu municipio y consultar si estás en el padrón del programa Más Vida. En algunos casos, también podés consultar con promotores barriales.

¿Cuánto se cobra por mes con la tarjeta verde?

El monto varía según la cantidad de hijos menores a cargo, aunque generalmente se acredita un importe fijo por cada niño o niña. En los últimos meses, los montos han ido ajustándose, aunque con demoras respecto a la inflación.

Por lo general, los depósitos se hacen una vez al mes y pueden oscilar entre los 10.000 y los 20.000 pesos por familia, dependiendo del municipio y de la situación del grupo familiar.

Es importante destacar que el saldo no se acumula indefinidamente. Si no lo usás, puede haber límites de tiempo para gastarlo, por lo que conviene consultar el saldo y utilizarlo dentro del mes.

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta verde Visa Vale Alimentos?

Existen varias formas prácticas de consultar el saldo disponible:

💻 Consulta online desde Visa Home

Entrá al sitio de Visa Home. Elegí la opción “Visa Vale Social”. Ingresá los 16 números de tu tarjeta verde. Automáticamente vas a ver el saldo disponible y los últimos movimientos.

Esta es una de las formas más rápidas y cómodas para quienes tienen acceso a internet desde el celular o la computadora.

📞 Consulta telefónica

También podés llamar al número de atención al cliente que figura en el dorso de la tarjeta. Los más utilizados son:

0800-222-776

(011) 4379-3333, opción 2

Al llamar, seguí las instrucciones del sistema automático y vas a poder saber el saldo en pocos segundos. Es importante tener la tarjeta a mano porque te van a pedir ingresar el número completo.

🏧 Consulta en cajeros automáticos

Si tenés una clave PIN, podés consultar el saldo desde un cajero de la Red Link. Insertás la tarjeta, ingresás la clave y elegís la opción “consultar saldo”.

Esta alternativa es útil para quienes no manejan internet o prefieren hacerlo de manera presencial.

¿Cuándo se acredita el dinero en la tarjeta verde?

Una de las preguntas más frecuentes de los usuarios es cuándo cargan la tarjeta verde. La realidad es que no hay una fecha fija única para todos los municipios, ya que depende de la coordinación entre la Provincia y cada distrito.

Sin embargo, la mayoría de las veces el saldo se acredita entre la segunda y la tercera semana del mes. Algunas veces puede demorarse unos días, así que lo ideal es revisar el saldo con frecuencia, sobre todo si estás esperando hacer compras importantes.

¿Qué se puede comprar con la tarjeta verde?

La tarjeta está pensada exclusivamente para la compra de alimentos, como:

Leche

Pan

Harinas

Fideos

Arroz

Carnes

Frutas y verduras

Huevos

Productos de almacén

No se puede utilizar para comprar:

Bebidas alcohólicas

Productos de limpieza

Artículos de higiene personal

Ropa, calzado ni electrodomésticos

Además, no se puede extraer efectivo en cajeros ni hacer transferencias. Solo se puede usar en comercios habilitados que tengan terminal de cobro Visa.

¿Qué pasa si pierdo la tarjeta verde o me la roban?

Si te robaron la tarjeta o la perdiste, lo más importante es llamar de inmediato para bloquearla y evitar que alguien la use. Podés comunicarte al mismo número que usás para consultar el saldo y pedir una reposición.

Vas a tener que validar tu identidad y te indicarán cómo se hace el trámite para recibir una nueva tarjeta. En algunos casos, el plástico llega por correo, y en otros hay que retirarlo en Desarrollo Social del municipio.

Recomendaciones clave para usuarios de la tarjeta verde

Revisá el saldo todos los meses apenas inicia la segunda semana.

apenas inicia la segunda semana. Guardá el número de atención al cliente en tu celular por si tenés que hacer una consulta urgente.

en tu celular por si tenés que hacer una consulta urgente. Usá el beneficio apenas se acredite , no lo dejes para último momento.

, no lo dejes para último momento. No prestes la tarjeta ni compartas los datos con personas que no sean de confianza.

ni compartas los datos con personas que no sean de confianza. Si cambiás de domicilio, avisá en el municipio para mantener tus datos actualizados.

¿Dónde se entrega la tarjeta verde?

En general, la entrega la hace el municipio, muchas veces a través de Desarrollo Social o mediante promotores comunitarios. También puede suceder que se coordine una entrega masiva en escuelas, centros de salud o sociedades de fomento.

Una vez que recibís el plástico, la tarjeta ya viene activada y lista para ser utilizada cuando se deposite el saldo mensual.

La tarjeta verde Visa Vale Alimentos sigue siendo una herramienta esencial para muchas familias bonaerenses que necesitan apoyo alimentario. Aunque no siempre se le da difusión oficial, sigue funcionando y es clave saber cómo consultar el saldo, cuándo se carga y qué se puede comprar.