Tarjeta SUBE Digital: Comenzó la prueba piloto en la Provincia ¿Cómo funciona esta nueva modalidad?

La iniciativa de SUBE Digital, que permite pagar el boleto del transporte público utilizando el celular, comenzó su fase de prueba en la Provincia de Buenos Aires, luego de experimentaciones previas en otras provincias durante la gestión presidencial anterior. ¿Cómo funciona este sistema y en qué colectivos está disponible? Más información, en esta nota.

Empresas de transporte de colectivos iniciaron una fase de prueba para la utilización de la SUBE Digital a través de teléfonos celulares como método de pago alternativo. Esta prueba piloto, dirigida a un grupo selecto de usuarios y líneas, busca complementar la opción de pago existente con la tarjeta SUBE convencional, ofreciendo una alternativa digital conveniente y moderna.

Mirá también 👉 El Banco Provincia lanzó una nueva línea de préstamos con una tasa muy atractiva

La prueba piloto involucra a empresas como Transportes Automotores La Plata (Talp), responsable de operar la ruta entre la capital bonaerense y San Isidro, con paradas en varios distritos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires y unidades que también transportan pasajeros en áreas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Mirá también 👉 Están a la venta los pasajes para viajar en tren a distintos destinos bonaerenses

SUBE Digital

Los conductores de Transportes Automotores La Plata (TALP) recibieron notificación sobre la implementación de la SUBE Digital a través de un instructivo en papel, marcando el inicio de una pequeña prueba piloto. El comunicado informa a los choferes sobre el procedimiento para los usuarios que elijan pagar con el celular, que sería similar al pago con tarjeta SUBE convencional, con la marcación del boleto seguido por la verificación del cobro. En caso de no realizarse el cobro, se requerirá al pasajero la tarjeta física para abonar el pasaje.

Mirá también 👉 El feriado del 25 de Mayo cae sábado: ¿Se traslada al lunes 27?

Esta prueba, denominada “de concepto” o “experiencia de familia”, comenzó el jueves pasado, según lo comunicado por Nación Servicios, responsable de la administración del sistema SUBE en todo el país. Esta fase inicial involucra a un grupo reducido de usuarios para evaluar el funcionamiento de la SUBE Digital en algunas unidades y analizar la respuesta del sistema, con el objetivo de ampliar la participación de colectivos en el AMBA y aumentar el número de usuarios en el futuro.

¿Cómo es el procedimiento?

La SUBE Digital es una nueva funcionalidad incorporada a la aplicación SUBE, que permite a los usuarios pagar el viaje en colectivo utilizando su teléfono móvil, siempre y cuando este esté asociado con el plástico de la tarjeta SUBE y tenga crédito disponible. En lugar de presentar la tarjeta física, el pasajero muestra su teléfono con la aplicación abierta al chofer, quien registra el pago a través del lector instalado en el vehículo. Una vez realizado el pago, la tarifa se deduce automáticamente del crédito disponible en la aplicación, simplificando el proceso de pago y eliminando la necesidad de llevar consigo la tarjeta física.

Mirá también 👉 ¿A qué hora cierran las tarjetas de crédito en Argentina?

Es importante destacar que esta herramienta está disponible únicamente para dispositivos móviles con sistema operativo Android 8 o superior que cuenten con tecnología NFC (Near Field Communication). Si tu teléfono no posee esta tecnología NFC, no podrás utilizar la funcionalidad de la SUBE Digital. Para verificar la compatibilidad de tu dispositivo y utilizar la SUBE Digital, descarga la aplicación SUBE de forma gratuita desde Google Play Store, ingresa a la aplicación y activa la ubicación.