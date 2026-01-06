Tapalqué se prepara para la Fiesta de la Torta Negra: un fin de semana de sabor y tradición

Tapalqué se prepara para celebrar la 14° edición de la Fiesta de la Torta Negra, un evento que tendrá lugar el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026. Esta festividad reúne tradición, sabores del campo, música y propuestas para toda la familia, y se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la magia de este pueblo, reencontrarse con amigos y degustar una de sus delicias más emblemáticas.

Ubicada a 273 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tapalqué sigue fortaleciendo su identidad con este encuentro que permite disfrutar de la torta negra, uno de los panificados más apreciados en el campo argentino. Durante el fin de semana de celebración, los asistentes podrán disfrutar de música, baile y un ambiente de alegría que caracteriza a la localidad.

Al mencionar Tapalqué, no solo se evoca la imagen de su famoso balneario, sino también la paz y calidez del pueblo que invita a sus visitantes a relajarse y disfrutar de la naturaleza. Termas, piletas al aire libre, y caminatas rurales son algunas de las actividades que ofrecen un respiro perfecto en un entorno natural privilegiado.

La tradición de la torta negra se remonta a las antiguas panaderías del campo, donde se utilizaba masa de pan, azúcar negra, y se horneaba en formato grande para compartir. Con el tiempo, este gesto cotidiano se ha convertido en un símbolo cultural de Tapalqué, redefiniendo el término “torteros” como un motivo de orgullo local.

En 2012, el momento clave para la fiesta llegó cuando se propuso celebrarla oficialmente, lo que permitió a la comunidad apropiarse de su símbolo. Desde ese entonces, el evento ha crecido notablemente y se ha establecido en la agenda cultural bonaerense, atrayendo a miles de personas cada enero. Según Lala Bacciocco, directora de Turismo de Tapalqué, “La Fiesta de la Torta Negra no es solo una celebración gastronómica, sino un encuentro que reúne al pueblo entero”.

Bacciocco destaca que el evento se transforma en un espacio donde familias, visitantes y ex vecinos se reúnen, mostrando la esencia de Tapalqué y sus tradiciones. El impacto turístico que genera la fiesta es significativo: “Funciona como una puerta de entrada para que muchos descubran Tapalqué”, señala, enfatizando que los visitantes también conocen el balneario y otras atracciones locales.

Hoy, la torta negra, elaborada con grasa y azúcar negra, ha pasado de ser una simple anécdota a un patrimonio cultural vivo que une generaciones. Se comparte en rondas de mate, se integra en las canciones propias de la fiesta y se celebra como un símbolo de identidad y pertenencia.

Eventos Adicionales para el Verano

El 17 de enero, el Museo y el Conservatorio Municipal serán sede de una experiencia cultural y gastronómica especial. Al día siguiente, el 18 de enero, se llevará a cabo la 17° edición del concurso de pesca, organizado por el Club de Pesca Tapalqué, donde se premiará a la carpa de mayor peso, repartiendo más de 33 millones de pesos en premios.

En febrero, la localidad se animará con los Corsos Populares sobre la avenida 9 de Julio, que tendrán lugar los días 6, 7 y 8, así como la clásica Fiesta en la Sociedad Rural, organizada por las escuelas rurales del distrito, los días 14 y 15. Complementando esta agenda, se ofrecen momentos de descanso y bienestar en las Termas Tapalqué, ideal para disfrutar en familia y celebrar una temporada llena de experiencias únicas.