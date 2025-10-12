Suspenden la Fiesta de la Mujer Rural en General Lavalle por mal tiempo, se reprograma para el 18 y 19

Suspenden la Fiesta de la Mujer Rural en General Lavalle por mal tiempo, se reprograma para el 18 y 19

La Municipalidad de General Lavalle ha confirmado la suspensión de la Fiesta de la Mujer Rural, programada para este fin de semana en el Paraje Pavón, debido a las precipitaciones pronosticadas para los próximos días.

¿Por qué se suspende la Fiesta de la Mujer Rural?

Las condiciones climáticas adversas motivaron la decisión de la organización. Este evento, que rinde homenaje al trabajo y la tradición de las mujeres del campo, no podrá llevarse a cabo en su fecha original. Las autoridades locales han priorizado la seguridad de los asistentes y el bienestar de las actividades previstas.

Reprogramación de la celebración: nuevas fechas y detalles

La fiesta se reprogramó para el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Desde el municipio han anunciando que en los próximos días se proporcionarán más detalles sobre la nueva programación y las actividades que se realizarán durante esta 9ª edición.

Declaraciones del municipio y convocatoria a la comunidad

En su comunicado, las autoridades expresaron: “¡Nos vemos con mejor clima para disfrutar!”, invitando a la comunidad a participar en la celebración una vez que las condiciones meteorológicas mejoren. Este evento destaca el rol fundamental de las mujeres en el ámbito rural y busca fomentar el reconocimiento de su labor en la sociedad.

