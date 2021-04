Susana Giménez aseguró que “No volvería a vivir en Argenzuela”

Susana Giménez habló en Radio Rivadavia y dejó unas declaraciones un tanto polémicas. Consultada por la situación del país y sobre su regreso, la diva de la televisión indicó: “Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero ‘Argenzuela’, no voy a volver a vivir en ‘Argenzuela'”.

“La gente está deprimida, no hay laburo y no se puedo vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así”. A su vez, lamentó: “Se perdió la cultura del trabajo”.

Si bien hace un tiempo que Susana está instalada en Uruguay, se mantiene bien informada sobre la coyuntura argentina. “El país me angustia mucho. Veo los noticieros, me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina desde que era chica, con mis abuelos y mis padres. La seguridad que había”, recordó la conductora.

Además, opinó sobre el cierre de las escuelas en el Área Metropolitana de Buenos Aires con motivo del aumento de contagios por coronavirus: “Es ridículo. Creo que las clases hay que darlas porque nos esperan chicos que, pobrecitos, van a ser terribles. Una o dos generaciones. Hace dos años que no van al colegio“, advirtió Susana.

“Se han tomado medidas muy raras en varias cosas. El tema de la vacunación VIP y que encima haya habido enfermeros que vendían vacunas”, evaluó Susana Giménez.