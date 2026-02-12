Supermercados y mayoristas: ¿Cómo ahorrar con el reintegro de Banco Nación y MODO?

En un contexto donde el ahorro en la canasta básica es prioridad para los hogares argentinos, el Banco Nación (BNA) ha relanzado una de sus promociones más potentes para este febrero de 2026. Se trata de un beneficio exclusivo que permite obtener un reintegro mensual acumulado de hasta $36.000 en compras realizadas en supermercados, hipermercados y mayoristas de todo el país. Esta medida, articulada a través de las plataformas MODO y la app BNA+, busca incentivar el consumo digital premiando la fidelidad de sus clientes con devoluciones directas en cuenta.

Detalles del beneficio y días de vigencia

La promoción consiste en un 30% de descuento sobre el total del ticket de compra, aplicado bajo condiciones específicas de día y medio de pago:

Días de promoción : Todos los miércoles del mes de febrero de 2026.

: Todos los miércoles del mes de febrero de 2026. Tope de reintegro semanal : El límite máximo de devolución es de $12.000 por cliente, por semana .

: El límite máximo de devolución es de . Tope mensual acumulado: Al haber tres miércoles clave en el periodo actual de la promoción, un solo usuario puede sumar un ahorro total de $36.000 si aprovecha el beneficio cada semana.

Es importante destacar que el tope se renueva semanalmente (de lunes a domingo), por lo que el gasto óptimo para maximizar el reintegro es de $40.000 cada miércoles.

Cómo acceder al reintegro: pasos obligatorios

Para que la devolución se procese correctamente, el usuario debe cumplir con la modalidad de pago establecida por la entidad:

Medio de pago : Es exclusivo para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

: Es exclusivo para compras realizadas con emitidas por el Banco Nación. Plataforma : El pago debe efectuarse únicamente escaneando el código QR a través de la aplicación BNA+ (que integra la tecnología de MODO) o directamente desde la app de MODO , teniendo vinculadas las tarjetas del BNA.

: El pago debe efectuarse únicamente escaneando el código QR a través de la aplicación (que integra la tecnología de MODO) o directamente desde la app de , teniendo vinculadas las tarjetas del BNA. Condición de pago: La operación debe ser en un solo pago. No aplica para cuotas ni para pagos realizados con saldo en cuenta, tarjetas de débito o a través de otras billeteras virtuales ajenas al sistema MODO/BNA+.

Supermercados y mayoristas adheridos en febrero

La red de comercios que participan en esta campaña es una de las más amplias del mercado, abarcando desde grandes cadenas nacionales hasta centros de venta mayorista:

Cadenas nacionales : Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, ChangoMás y La Anónima.

: Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, ChangoMás y La Anónima. Mayoristas : Makro, Diarco, Yaguar, Vital y Nini.

: Makro, Diarco, Yaguar, Vital y Nini. Comercios regionales: Supermercados Día (en sucursales seleccionadas), Toledo y diversas cadenas locales en el interior del país que operen con terminales compatibles con el QR de MODO.

Se recomienda verificar la cartelería en el ingreso de cada sucursal o consultar el mapa de comercios adheridos en la web de “Semana Nación” para confirmar la participación específica del local.

Beneficio extra para jubilados

Para los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación, el alivio es aún mayor. Durante febrero, este grupo cuenta con un 5% de descuento adicional en sus compras de lunes a viernes, siempre que utilicen tarjetas de crédito Visa y abonen con MODO. Este beneficio se suma a la promoción principal de los miércoles, consolidando al BNA como una de las opciones más competitivas para el sector previsional.