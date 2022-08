Supermercado económico: dónde comprar asado a $399, pan a $120, pollo a $199 y papa a $40

Con el fin de ganarle a la inflación, el presidente Alberto Fernández junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, inauguraron un supermercado con “precios cuidadísimos”.

Se trata del Mercado de Lomas, ubicado en el predio terminal del Puente La Noria. Allí , se podrá acceder a productos de alta calidad a precios accesibles, incluso más económicos que los que aparecen en el listado oficial de Precios Cuidados.

Recordemos que mucha gente se queja de no poder acceder a los productos básicos al no contar con los recursos necesarios. De hecho, se viralizó el llanto de un anciano al que no le alcanza su jubilación.



Ver este vídeo en YouTube El presidente habló con el personal del nuevo mercado y prometió más cambios.

Supermercado económico: la lista de precios ya se viralizó en las redes sociales.

Los usuarios se encargaron de viralizar la lista de precios en Twitter. Los productos se consiguen en el supermercado ubicado en Presidente Perón 5400 de Villa Fiorito (de lunes a sábados de 9 a 19) a un costo bajísimo:

El kilo de asado: $399.

Carne picada común: $290.

Pollo: $199.

El kilo de pan: $120.

Paquete de arroz de 1 kilo: $60.

Prepizza: $50.

Papa por kilo: $40.

Naranja por kilo: $50.

Falda por kilo: $300.

Chorizo: $389.

Osobuco: $250.

Aceite mezcla por 900 ml: $130.

Filet de merluza por kilo: $500.

Harina por kilo: $60.

Zapallo Anco por kilo: $50.

Banana por kilo: $80.

Con esta nueva medida del Gobierno nacional en conjunto con los Mercados MultiplicAR y el programa Mercados bonaerenses busca una interacción directa entre productores y consumidores.