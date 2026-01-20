Sueldo empleada doméstica febrero 2026: cuánto se paga la hora y el mes por categoría según la nueva escala

La liquidación de sueldos para el personal de casas particulares en febrero de 2026 llega con definiciones clave tras las últimas reuniones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Este mes, el foco está puesto en la consolidación de los montos remunerativos y en el cumplimiento de los adicionales obligatorios, como la antigüedad y el plus por zona desfavorable, que pueden elevar significativamente el costo final de la hora.

Escala salarial por hora: valores vigentes en febrero 2026

Según la última actualización paritaria, los valores mínimos por hora varían de acuerdo a la categoría y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). Para la categoría más demandada, que corresponde a tareas generales de limpieza y mantenimiento, los montos se han estabilizado tras la absorción de los refuerzos del verano.

Quinta Categoría (Tareas Generales): Por hora con retiro: $3.250,10 Por hora sin retiro: $3.494,25

Cuarta Categoría (Cuidado de Personas): Por hora con retiro: $3.494,25 Por hora sin retiro: $3.894,43

Tercera Categoría (Caseros): Por hora: $3.494,25 (modalidad siempre sin retiro).

Segunda Categoría (Tareas Específicas): Por hora con retiro: $3.696,15 Por hora sin retiro: $4.039,45

Primera Categoría (Supervisores): Por hora con retiro: $3.895,56 Por hora sin retiro: $4.254,05



Sueldos mensuales: el piso legal para jornada completa

Para quienes desempeñan tareas bajo la modalidad mensualizada (48 horas semanales), los salarios básicos para los haberes que se perciben en los primeros días de febrero son los siguientes:

Categoría Mensual con retiro Mensual sin retiro Tareas Generales $398.722,14 $441.806,54 Cuidado de Personas $441.806,54 $490.745,56 Caseros – $441.806,54 Tareas Específicas $452.478,51 $502.101,03 Supervisores $485.961,09 $539.711,97

Adicionales obligatorios: Antigüedad y Zona Desfavorable

Al valor básico de la hora o el mes, es obligatorio sumar los adicionales por ley que rigen en Argentina:

Antigüedad: Se debe abonar un 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador. Este cálculo se realiza sobre el salario básico y es acumulativo.

Se debe abonar un por cada año trabajado con el mismo empleador. Este cálculo se realiza sobre el salario básico y es acumulativo. Zona Desfavorable: Se aplica un 30% extra sobre el salario mínimo para el personal que trabaje en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones (Provincia de Buenos Air1es).

El bono de verano y su carácter remunerativo

Es importante recordar que los bonos no remunerativos de hasta $14.000 que se abonaron hacia fines de 2025 han quedado formalmente incorporados al salario básico a partir de enero de 2026. Esto significa que estos montos ahora forman parte de la base para el cálculo de aportes jubilatorios, obra social, vacaciones y el Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo).

Cómo calcular las horas extras y feriados

Si el personal trabaja fuera de su jornada habitual o durante días feriados, la normativa de ARCA (ex AFIP) establece recargos específicos:

Días hábiles y sábados antes de las 13:00: Se abona la hora con un 50% de recargo .

Se abona la hora con un . Sábados después de las 13:00, domingos y feriados: Corresponde un recargo del 100%, es decir, se paga el doble de la hora normal.

Para garantizar la correcta registración y evitar sanciones, los empleadores deben generar el volante electrónico de pago (VEP) a través del portal de Casas Particulares de ARCA, donde los sistemas ya reflejan las escalas actualizadas de este mes.