Subsidios de luz y gas 2026: ¿Quiénes pierden el beneficio con el nuevo esquema SEF?

El inicio de 2026 marca un cambio drástico en las facturas de servicios públicos para millones de argentinos. Con la puesta en marcha del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), oficializado mediante el Decreto 943/2025, el Gobierno nacional ha endurecido los filtros patrimoniales y de ingresos, eliminando la antigua segmentación de niveles N1, N2 y N3 para dar paso a un sistema mucho más restrictivo.

Esta transición busca reducir el gasto público y concentrar la asistencia únicamente en aquellos hogares que se encuentran por debajo de la nueva Canasta Básica Energética (CBE), un concepto que mide el consumo mínimo necesario según la zona bioclimática del país.

Los criterios de exclusión: quiénes quedan afuera automáticamente

Bajo el nuevo marco regulatorio, poseer capacidad de pago presumida es motivo suficiente para la quita total del subsidio, independientemente de lo que declare el usuario. Los hogares que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones quedarán excluidos del beneficio:

Ingresos elevados : El grupo familiar en su conjunto no debe superar los ingresos netos equivalentes a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC. A valores de enero de 2026, este tope se ubica cerca de los $3.900.000 .

: El grupo familiar en su conjunto no debe superar los ingresos netos equivalentes a del INDEC. A valores de enero de 2026, este tope se ubica cerca de los . Patrimonio automotor : Quedan afuera los hogares que posean al menos un vehículo con una antigüedad menor o igual a 3 años . Esta restricción queda sin efecto si uno de los integrantes cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

: Quedan afuera los hogares que posean al menos un vehículo con una . Esta restricción queda sin efecto si uno de los integrantes cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Propiedades inmuebles : No podrán acceder quienes posean, en conjunto, tres o más inmuebles .

: No podrán acceder quienes posean, en conjunto, . Bienes de lujo : La titularidad de aeronaves o embarcaciones de lujo por parte de cualquier integrante del hogar es causal de exclusión inmediata.

: La titularidad de aeronaves o embarcaciones de lujo por parte de cualquier integrante del hogar es causal de exclusión inmediata. Activos societarios: Se ha incorporado un filtro estricto para aquellos que posean participación en sociedades, considerándose esto como un indicador de solvencia económica.

El fin de la Tarifa Social y la llegada de las bonificaciones decrecientes

Una de las novedades más importantes de este mes es la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas, la cual ha sido absorbida por el esquema SEF. Para amortiguar el impacto, el Gobierno dispuso una bonificación extraordinaria del 25% durante enero de 2026 para los usuarios que logren calificar al registro. Sin embargo, este descuento es transitorio: se reducirá mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre de este año.

Además, los límites de consumo subsidiado se han vuelto más rígidos. Durante el verano, el bloque de energía eléctrica con descuento varía según la región: FC mmmm

Zonas muy cálidas (NOA/NEA) : hasta 550 kWh mensuales.

: hasta 550 kWh mensuales. Zonas cálidas : hasta 370 kWh mensuales.

: hasta 370 kWh mensuales. Resto del país: 300 kWh mensuales.Cualquier excedente sobre estos límites se pagará a precio pleno, lo que podría generar saltos bruscos en las facturas de febrero.

Viajes al exterior y compra de divisas: los filtros cruzados

El cruce de datos con la ARCA y Migraciones sigue siendo una herramienta clave. Aquellos usuarios que hayan realizado viajes a países no limítrofes en los últimos 5 años, o que hayan comprado moneda extranjera (dólar ahorro o MEP) en los últimos tres meses, son detectados por el sistema como perfiles de consumo que no requieren asistencia estatal.

Del mismo modo, consumos elevados en tarjetas de crédito o billeteras virtuales que superen los cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles también actúan como banderas rojas para la permanencia en el padrón de beneficiarios.

Cómo verificar la situación y evitar errores

Los usuarios que ya contaban con subsidios están siendo migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), pero se recomienda ingresar a la plataforma oficial para actualizar datos, especialmente si ha habido cambios en la composición del hogar o en los ingresos.

En el caso de los inquilinos, es fundamental realizar la declaración como “usuario no titular” para evitar que el patrimonio del dueño de la propiedad afecte la elegibilidad del hogar que efectivamente consume el servicio.