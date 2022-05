Subastarán un objeto histórico de Ricardo Fort: “Piden un millón de pesos”

Ricardo Fort siempre ha sido uno de los personajes mediáticos más queridos de la televisión. Tal es así, que aún después de su muerte, los fanáticos lo siguen recordando en las redes sociales usando sus frases, imágenes y memes.

Como todo ídolo, sus objetos tienen mucho valor y por eso uno de sus amigos decidió subastar una copa que usaba el chocolatero en su programa de América.

Juan Martorelli, amigo de Fort, contó en una entrevista con Juan Etchegoyen: “Voy a subastar la copa de Ricardo Fort, la que usaba en su programa de televisión“.

El amigo de “El Comandante” explicó que la subasta tiene un fin benéfico: “Voy a subastarla por Mercado Libre para donarla a la fundación de barberos que trabaja gratis en comedores y merenderos para los chicos”.

Luego, indicaron que la subasta comenzará en 1 millón de pesos. Y aprovechó para recordar a su amigo: “Un día me gustaría que se sepa todo lo solidario que era Ricardo por la gente que ha ayudado sin decirlo y esa es la manera en la que el universo después te devuelve, lo voy a subastar para los fanáticos de Ricardo y sepan que va directo a una cuenta social que tan mal la están pasando”, agregó Martorelli.

Por otra parte, contó que en su labor solidaria, le pidieron ayuda a la familia de Ricardo, pero que no han tenido la respuesta que esperaban: “Me hubiera gustado que la familia Fort cuando pedimos chocolates y golosinas para los chicos no nos dieran vuelta la cara, ya sabíamos que cuando Marta se iba esto iba a ser el imperio del mal, las cosas que pasaron y que van a pasar”.