Starlink baja precios en Argentina: ¿Cuánto cuesta el kit y el abono mensual?

Diciembre de 2025 trae excelentes noticias para la conectividad en el país. La compañía de internet satelital Starlink ha lanzado una agresiva campaña de descuentos en sus equipos, reduciendo significativamente la barrera de entrada para acceder al internet de Elon Musk.

Si estabas esperando el momento para comprar tu antena, esta es la oportunidad: los precios han tocado un nuevo piso histórico en pesos argentinos.

Nuevos precios de los Kits (Diciembre 2025)

La rebaja aplica tanto para la versión portátil como para la residencial estándar. Estos son los valores actualizados que ya se consiguen en el mercado:

Kit Starlink Mini: Bajó a $142.500 (Precio anterior: $189.000).

Bajó a (Precio anterior: $189.000). Kit Estándar: Bajó a $374.999 (Precio anterior: $499.999).

Importante: La promoción aplica sobre el precio del equipo. El abono mensual del servicio se paga por separado.

¿Qué incluye cada equipo?

Es fundamental elegir el hardware correcto según tu necesidad. Aquí el detalle técnico de cada opción:

Kit Mini (Ideal viajeros y espacios reducidos)

Diseñado para la portabilidad total. Es un dispositivo “todo en uno” que integra la antena y el router Wi-Fi en una sola unidad compacta.

Peso: Solo 1,10 kg (1,53 kg con accesorios).

Solo 1,10 kg (1,53 kg con accesorios). Resistencia: Soporta vientos de más de 96 km/h y temperaturas de -30°C a 50°C.

Soporta vientos de más de 96 km/h y temperaturas de -30°C a 50°C. Consumo: Muy bajo, entre 25 y 40 W.

Muy bajo, entre 25 y 40 W. En la caja: Antena con Wi-Fi integrado, soporte/pie, adaptador de tubo, cable de alimentación de 15 metros y fuente.

Kit Estándar (Ideal hogares y familias)

La opción más potente para uso fijo residencial. Permite mayor rango de cobertura Wi-Fi y estabilidad para múltiples dispositivos.

En la caja: Antena (plato), base, Router Gen 3 (separado de la antena), cables de conexión y fuente de alimentación.

Antena (plato), base, Router Gen 3 (separado de la antena), cables de conexión y fuente de alimentación. Uso recomendado: Streaming 4K, videojuegos y videollamadas frecuentes.

Los Planes Mensuales Disponibles

Una vez adquirido el equipo, debés elegir un plan de servicio. Actualmente, los precios de referencia en Argentina son:

Residencial Lite: $38.000 al mes (Datos ilimitados, prioridad estándar).

$38.000 al mes (Datos ilimitados, prioridad estándar). Residencial Estándar: $56.100 al mes (Mayor prioridad y velocidad).

$56.100 al mes (Mayor prioridad y velocidad). Itinerante (Roam): Desde $63.000 (o promociones temporales) para usar la antena en movimiento o en diferentes puntos del país.

Lo bueno y lo malo: ¿Te conviene?

Antes de invertir, considerá estos puntos clave sobre el servicio satelital:

Ventajas:

Llega donde la fibra óptica no existe.

Instalación autogestionada en minutos (sin técnicos).

Velocidad muy superior a los servicios de internet por aire o radioenlace tradicionales.

Desventajas a tener en cuenta: