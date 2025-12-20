Starlink baja el precio de sus kits en Argentina y amplía el acceso al internet satelital

El avance del internet satelital viene ganando terreno en la Argentina, especialmente en regiones donde las conexiones tradicionales no logran cubrir la demanda. En ese contexto, durante diciembre se registraron movimientos comerciales que buscan ampliar el acceso a esta tecnología, en un escenario marcado por la necesidad de conectividad estable tanto para hogares como para actividades productivas y laborales.

Descuentos de Starlink en diciembre en Argentina

Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk, lanzó descuentos temporales en sus kits de conexión en el mercado argentino. La promoción alcanza a dos de sus principales dispositivos:

Kit Starlink Mini: $142.500 (antes $189.000)

$142.500 (antes $189.000) Kit Starlink Estándar: $374.999 (antes $499.999)

Estos equipos permiten acceder a la red de satélites de Starlink y obtener conectividad de alta velocidad en zonas rurales, alejadas o con limitaciones de infraestructura. El precio promocional corresponde únicamente al hardware, ya que el abono mensual del servicio se paga por separado.

Qué ofrece el kit Starlink Mini

El kit Starlink Mini está pensado para usuarios que buscan una solución más compacta y versátil, con múltiples opciones de instalación.

Incluye:

Antena con wifi integrado.

Pie, adaptador de tubo y soporte plano.

Cable de alimentación de corriente continua de 15 m.

Fuente de alimentación y enchufe especial de Starlink.

Entre sus características técnicas se destacan:

Antena con matriz de fase electrónica y campo de visión de 110°.

y campo de visión de 110°. Orientación manual asistida por software desde la app móvil.

Peso del dispositivo: 1,10 kg , que alcanza 1,53 kg con pie y cable.

, que alcanza con pie y cable. Funcionamiento en temperaturas de -30°C a 50°C .

. Resistencia a vientos superiores a 96 km/h .

. Capacidad de derretir hasta 25 mm de nieve por hora .

. Consumo promedio de 25 a 40 W.

El kit estándar de Starlink y su uso residencial

El kit estándar de Starlink está orientado a usuarios residenciales y al uso cotidiano de internet para actividades como streaming, videollamadas, trabajo remoto y juegos online.

El paquete incluye:

Antena Starlink.

Pie de instalación.

Router de tercera generación.

Cable Starlink de 15 m.

Cable de corriente alterna de 1,5 m.

Fuente de alimentación de 1,5 m.

Está diseñado para una instalación rápida y una experiencia de conexión estable en hogares que no cuentan con alternativas de banda ancha tradicionales.

Planes de Starlink disponibles en Argentina

Starlink Argentina ofrece planes diferenciados según el tipo de usuario, tanto para uso personal como empresarial.

Planes personales

Los planes personales se dividen en dos opciones principales:

Residencial: Pensado para hogares. Tiempo de actividad superior al 99,9% . Datos ilimitados. Resistencia a condiciones climáticas adversas. Prueba gratuita de 30 días .

Itinerante: Ideal para casas rodantes, nómadas digitales y trabajadores remotos. Uso en movimiento. Funcionamiento en más de 150 países y territorios . Posibilidad de pausar el servicio mediante modo de espera. Prueba de 30 días.



Planes para empresas

Para el segmento corporativo, Starlink dispone de dos alternativas:

Prioridad Local: Uso nacional y regional. Prioridad de red. Conexión estable fija o en movimiento. Acceso a IP pública y panel de administración.

Prioridad Global: Cobertura mundial en tierra y embarcaciones. Prioridad de red en cualquier circunstancia. Conexión estable a nivel global. IP pública y panel de control.



Posibles desventajas del servicio Starlink

Si bien Starlink representa un cambio significativo en la conectividad satelital, también presenta limitaciones que conviene considerar antes de contratarlo:

Costo inicial elevado del equipo y del abono mensual frente a servicios tradicionales.

del equipo y del abono mensual frente a servicios tradicionales. Posibles variaciones en velocidad y estabilidad ante lluvias intensas o nevadas.

ante lluvias intensas o nevadas. En zonas urbanas densas, la latencia puede ser mayor que en redes de fibra óptica.

que en redes de fibra óptica. Necesidad de visión directa al cielo , lo que dificulta su uso en interiores o lugares con obstrucciones.

, lo que dificulta su uso en interiores o lugares con obstrucciones. Mantenimiento y soporte técnico más complejos en regiones alejadas o ante fallas de hardware.

Estas características hacen que Starlink resulte especialmente atractivo para zonas rurales o remotas, aunque menos competitivo en áreas con infraestructura de internet fija consolidada.