Star Plus estrena “Pam y Tommy”: Una serie sobre Pamela Anderson

Hoy se estrena a través de la plataforma de Star Plus, “Pam & Tommy”, la historia sobre el video casero robado en los ’90 a la estrella de la TV Pamela Anderson y al baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee.

La producción tiene como base un artículo publicado en la revista Rolling Stone en 2014, en el que la periodista Amanda Chicago Lewis intentó recuperar a historia 20 años después y contar cómo un increíble robo terminó convirtiéndose en un escándalo.

¿De qué trata Pam & Tommy?

La serie está contada desde una mirada que cuestiona los prejuicios alrededor del escándalo que revolucionó Internet mucho antes de la llegada de las redes sociales. La publicación del video lo convirtió en el primer video sexual viralizado (antes de que existiera el término) del mundo de las celebridades, pero también fue un punto de inflexión en la carrera de Anderson.

Anderson fue humillada durante el proceso judicial y constantemente atacada. En esa época, la actriz padeció un sinfín de reacciones misóginas que tuvieron su explícita contracara en su marido. Es que, gracias a la prensa, el baterista pudo gozar de una renovada popularidad bajo la imagen de campeón semental.

Por otra parte, la serie cuenta con un elenco estelar que incluye a Lily James (“Yesterday”), Sebastian Stan (“The Falcon and the Winter Soldier”), Nick Offerman (“Parks and Recreation”), Taylor Schilling (“Orange is the New Black”) y Seth Rogen (“Long Shot”).

Mira el tráiler de Pam yTommy