Cómo solicitar la devolución de percepciones por compras en dólares y servicios digitales en 2024

En el contexto económico actual de Argentina, muchas personas buscan recuperar las percepciones generadas por el Impuesto PAÍS y los adelantos de Ganancias aplicados a compras en moneda extranjera. Este proceso, que involucra plataformas como Netflix, Disney Plus, Spotify, HBO o compras internacionales, es gestionado por la AFIP. Sin embargo, el trámite puede parecer complejo si no conocés los pasos específicos.

¿Qué impuestos podés solicitar para devolución?

La devolución aplica a las siguientes percepciones:

Impuesto PAÍS (30%) : Aplicado a consumos en dólares, como suscripciones digitales o compras internacionales.

: Aplicado a consumos en dólares, como suscripciones digitales o compras internacionales. Adelanto de Ganancias (45%) : Percibido sobre gastos en dólares con tarjeta o pagos de servicios digitales.

: Percibido sobre gastos en dólares con tarjeta o pagos de servicios digitales. Adelanto de Bienes Personales (25%): Aplicado a gastos específicos en moneda extranjera.

Es importante recordar que el Impuesto PAÍS no es reembolsable para quienes no están exentos por ley, mientras que los adelantos de Ganancias y Bienes Personales sí pueden gestionarse si no estás alcanzado por esos impuestos.

Pasos para solicitar la devolución de percepciones en AFIP

1. Verificá tus datos y percepciones registradas

Ingresá al sitio de la AFIP con tu clave fiscal.

con tu clave fiscal. En el menú, seleccioná la opción “Devolución de percepciones” bajo el régimen RG 4815/20.

bajo el régimen RG 4815/20. Revisá que las percepciones realizadas figuren correctamente asociadas a tu CUIT.

2. Generá el formulario correspondiente

Accedé al servicio “Mis Retenciones” .

. Descargá el listado de percepciones aplicadas a tus compras.

3. Presentá el Formulario 746/A

Completá el formulario para solicitar la devolución de impuestos.

Indicá los montos y períodos correspondientes.

4. Adjuntá documentación de respaldo

Comprobantes de pagos con tarjeta (resúmenes bancarios).

Facturas o recibos emitidos por los servicios digitales consumidos.

5. Enviá la solicitud

Confirmá el envío de la solicitud a través del sistema.

Podés realizar el seguimiento desde el mismo portal en la opción “Devoluciones”.

Plazos y consideraciones importantes

El plazo para que la AFIP evalúe la solicitud puede extenderse hasta 90 días hábiles .

. Es fundamental que tengas tus datos fiscales actualizados y que el CBU ingresado esté correctamente informado para recibir el reintegro.

En algunos casos, la AFIP puede solicitar documentación adicional.

Servicios comunes que generan percepciones

Algunos de los servicios digitales y consumos internacionales que generan percepciones son:

Streaming : Netflix, Spotify, YouTube Premium, Amazon Prime Video, HBO Max.

: Netflix, Spotify, YouTube Premium, Amazon Prime Video, HBO Max. Compras online : Amazon, eBay, Aliexpress.

: Amazon, eBay, Aliexpress. Aplicaciones y software: Google Play, Apple Store, Adobe.

¿Por qué tu devolución puede demorarse?

Muchos usuarios reportan retrasos en la devolución debido a:

Errores en la carga de datos bancarios (CBU).

Percepciones no informadas por las tarjetas en tiempo y forma.

Demoras administrativas dentro de la AFIP.

Es importante revisar periódicamente el estado de la solicitud para evitar contratiempos.

Con estos pasos, podés gestionar de forma más eficiente la devolución de tus impuestos por compras en dólares y servicios digitales. ¡Aprovechá este beneficio!