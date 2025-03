Qué novedades hay en la búsqueda de los desaparecidos en Bolívar

Pasadas más de 48 horas de iniciadas las tareas de búsqueda de dos personas desaparecidas tras el accidente ocurrido en el Canal Piñeyro, sobre la Ruta 205 en jurisdicción del distrito bonaerense de Bolívar y del trabajador rural que fue arrastrado por la corriente en la zona de El Cabildo, del mismo distrito, el operativo sigue activo con un importante despliegue de recursos y personal especializado.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Bolívar, Jorge García, brindó detalles sobre la situación de la búsqueda. “Todavía no se sabe su paradero, ni siquiera hemos podido localizar la camioneta por la profundidad del canal y la corriente del agua”, explicó.

En el Canal Piñeyro, se trabaja con la hipótesis de que el vehículo podría estar sumergido a unos 150 metros de la ruta, a una profundidad de cuatro o cinco metros. “Los buzos no quisieron ingresar ayer debido a la fuerte correntada. Vamos a tratar de lingar la estructura para extraerla del agua”, indicó García. No obstante, aún no hay certeza de que las personas desaparecidas se encuentren dentro del habitáculo. “No sabemos si fueron expulsadas y siguieron curso”, agregó.

Por otro lado, en El Cabildo, se lleva adelante un segundo operativo para hallar al trabajador rural que desapareció mientras trasladaba ganado. “Los caballos iban nadando, pero en un momento Laporta se cayó del caballo y, aunque su sobrino intentó socorrerlo, la corriente lo arrastró. El sobrino logró salvarse”, relató García.

En esta zona, las condiciones de búsqueda son diferentes debido al desborde del agua, lo que hace que el área de rastreo sea extensa. “Estamos trabajando con drones, cinco lanchas, buzos tácticos de la policía de la provincia y el equipo de rescate acuático de Bomberos Voluntarios de Bolívar”, detalló el jefe del operativo.

A pesar de las difíciles condiciones climáticas y la fuerte corriente en el Canal Piñeyro, los equipos de rescate continúan con la esperanza de encontrar indicios que permitan esclarecer el paradero de los desaparecidos. Mientras tanto, el Comando de Prevención Rural y los equipos especializados siguen abocados a la búsqueda del trabajador rural en la zona de El Cabildo.