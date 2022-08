Silvina Batakis asumió en el Banco Nación y pidió la renuncia de tres directores

La ex ministra de Economía, Silvina Batakis, asumió como titular del Banco Nación y según dieron a conocer a través de fuentes oficiales, en el día de hoy se formalizó la solicitud de renuncia a los tres directores: Federico Sánchez, Guilermo Wierzba y Claudio Lozano.

Silvina Batakis, actual directora del Banco Nación

La disputa por la cúpula del Banco Nación comenzó hace pocos días cuando se conoció la llegada de Batakis a la entidad, en ese sentido, los rumores se concretaron con las solicitudes a través de la secretaría de Legal y Técnica de Presidencia.

Claudio Lozano, director del banco, declaró que: “Nos resulta extraño ese planteo. Nuestra renuncia, la mía y la de todos los directores está a disposición del Presidente”.

Además agregó: “No estoy atornillados al cargo. Si el Presidente considera que me tengo que ir, con el que me lo pidan alcanza”.

Claudio Lozano

Cuando Batakis aceptó el cargo en el banco, el presidente Alberto Fernández, le otorgó como una suerte de recompensa, todo el directorio. Luego, a partir de una reunión que tuvo con Hecker, la economista le habría pedido que le comunique al directorio que debían presentar la renuncia, pero Hecker no accedió y los directores avisaron que no iban a renunciar.

También se conoce que, Batakis, pretende poner en esos puestos a ejecutivos de su equipo, muchos de los cuales la acompañaron en su muy breve paso por ministerio de Economía. Se trataría de Karina Angeletti, quien fue secretaria de Política Económica; Martín Di Bella, ex secretario de Hacienda; Martín Pollera, ex secretario de Comercio Interior, y José Ballesteros, ex titular de la secretaría Legal y Administrativa.