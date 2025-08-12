Siguen los días primaverales… pero no por mucho: ¿Vuelve el frío polar?

La inusual seguidilla de días con temperaturas templadas y ambiente casi primaveral continuará este martes en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, aunque los meteorólogos advierten que será la última jornada con marcas tan elevadas para esta época del año.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes presentará cielo parcialmente nublado durante la mañana y tarde, con mayor cobertura nubosa hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 6°C y 20°C, siendo la jornada más cálida de la semana.

A partir del miércoles, cambio de escenario

El ingreso de una masa de aire más fría marcará el regreso de valores propios del invierno. El miércoles se prevé mínima de 5°C y máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado por la tarde y noche.

El jueves y viernes se perfilan como los días más fríos de la semana. El jueves tendrá mínima de 1°C y máxima de 10°C, con cielo parcialmente nublado, mientras que el viernes —día no laborable— repetirá temperaturas de entre 1°C y 10°C, pero con cielo despejado en la mañana y algo nublado hacia la tarde y noche.

El fin de semana, algo más templado

Para el sábado se anticipa cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 4°C y 11°C. El domingo, en tanto, registraría un leve ascenso térmico, con valores que irán de 8°C a 15°C y cielo cubierto en gran parte de la jornada.

Los especialistas remarcan que este martes podría ser la última oportunidad de disfrutar un clima casi primaveral en pleno invierno, ya que el resto de la semana estará dominado por temperaturas más acordes a agosto.