Show histórico en Jesús María: Javier Milei cantó “Amor Salvaje” con el Chaqueño Palavecino

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María vivió anoche una jornada que quedará en los libros de historia, y no solo por la jineteada. En un giro inesperado que rápidamente se viralizó en redes, el presidente Javier Milei subió al escenario principal y cantó a dúo con una de las máximas figuras del folklore nacional: el Chaqueño Palavecino.

Lo que comenzó como una visita protocolar para agradecer al electorado cordobés, terminó convirtiéndose en el momento más comentado del fin de semana. Aquí te contamos todo lo que pasó en el Anfiteatro José Hernández, el diálogo entre el mandatario y el cantor, y las repercusiones políticas y mediáticas de la velada.

“Amor Salvaje”: El pedido presidencial que terminó en show

Todo ocurrió pasada la medianoche del viernes, entrando a la madrugada de este sábado 17 de enero. Milei, quien había llegado al predio alrededor de las 00:30 acompañado por su hermana Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, interrumpió brevemente el espectáculo para saludar.

Sin embargo, el protocolo se rompió cuando el Presidente, micrófono en mano, le hizo un pedido especial al artista salteño: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? ¡Amor Salvaje!”.

La respuesta del Chaqueño no se hizo esperar y, con la picardía que lo caracteriza, desafió al líder libertario: “¡Venga, venga! Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”.

Aunque inicialmente Milei dudó argumentando que “no le daba el piné” y que era solo “un amateur” frente a un grande, finalmente aceptó el convite. Subió a las tablas y entonó las estrofas del clásico hit folklórico ante una multitud que ovacionó el gesto. Al finalizar, el mandatario bromeó: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.

Un agradecimiento político a la “cuna” del triunfo

Más allá del color y la anécdota musical, la presencia de Javier Milei en Jesús María tuvo un fuerte componente político. Córdoba fue un bastión clave para su victoria electoral, y el Presidente no dejó pasar la oportunidad para remarcarlo explícitamente.

“¿Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente?”, expresó Milei ante el público. Su discurso se centró en la gratitud y en el valor de las tradiciones: “El festival nos hace quedar bien en todo el mundo”.

Este gesto de cercanía busca reforzar su alianza con el electorado del interior productivo, mostrándose relajado y participativo en una de las fiestas populares más importantes del país, a diferencia de otros mandatarios que solían mantener un perfil más distante en estos eventos.

La polémica: Lali Espósito y las críticas del sector cultural

Como era de esperarse, la noche no estuvo exenta de contrapuntos. Mientras en el anfiteatro se vivía un clima festivo, en las redes sociales y en la previa del show surgieron voces críticas.

El tuit de Lali Espósito: La estrella pop, quien ha tenido cruces mediáticos con el Presidente en el pasado, reaccionó con ironía en X (ex Twitter). “Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares!”, escribió, parafraseando su famoso tuit post-elecciones (“Qué peligroso, qué triste”) y marcando la contradicción entre la postura del gobierno respecto al financiamiento de la cultura y la presencia de Milei en el festival.

Dúo Coplanacu: Antes del arribo presidencial, Roberto Cantos, integrante del histórico dúo que también formó parte de la grilla, cuestionó la visita: "No sé si acompaña o a quién acompaña un tipo que ninguneó la cultura y al interior del país que no conoce", sentenció, asegurando que al Presidente "las fiestas populares no le conmueven".

¿Cómo sigue la agenda?

Tras su paso estelar por Jesús María, Javier Milei continúa con una agenda cargada que incluye compromisos internacionales, pero su paso por Córdoba ya dejó la postal del verano: un presidente de la Nación cantando folklore a viva voz en el corazón de la pampa gringa.