"El Comandante": ¿Cuándo se estrena la serie de Ricardo Fort?

Hace casi una década que el ídolo popular Ricardo Fort no está en este mundo. Sin embargo, no hay un solo día que sus seguidores no lo recuerden. En ese sentido, ya confirmaron la fecha de estreno de la serie documental “El Comandante Fort” y lanzaron el tráiler oficial.

La biopic de 4 capítulos hablará sobre la repentina muerte del multimillonario heredero de FelFort. La producción fue grabada entre Miami y Buenos Aires y contará con entrevistas y testimonios exclusivos de familiares y amigos.

Entre ellos estarán sus hijos, Marta y Felipe; su hermano Eduardo y su pareja más conocida, Gustavo Martínez.

¿De qué se trata la serie de Ricardo Fort?

La serie documental recorrerá la vida del millonario, sus luchas internas, el contexto que acompañó su revolución mediática y demás aspectos que lo convirtieron en el ídolo popular que es hoy. Además, plantearán cómo su figura sigue teniendo tanta relevancia en el imaginario social argentino a 9 años de su muerte.

“El Comandante Fort” contará con reflexiones permanentes sobre los temas y polémicas que Fort instaló en la sociedad, y analizará su vida lejos del sensacionalismo, explorando a la persona detrás del personaje. A continuación, mirá el tráiler oficial:

¿Cuándo se estrena “El Comandante Fort”?

La serie documental “El Comandante Fort” se estrenará el próximo 25 de enero a través de la plataforma Star Plus.