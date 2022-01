¿Cuándo se estrena la serie de Nahir Galarza? todos los detalles

La serie basada en el libro “Nahir. La historia desconocida” escrita por Mauro Szeta y Mauro Fulco llega a HBO Max, ¿Cuándo es la fecha de estreno?, ¿Quiénes participarán? Todo lo que se sabe en esta nota.

La serie será emitida por HBO Max y estará basada en el libro “Nahir.La historia desconocida”.

El caso Nahir fue uno de los más mediáticos del periodismo policial en mucho tiempo. El 30 de diciembre de 2017 el país comenzó a oír un nombre que se internalizaría con el tiempo: Nahir Galarza, la joven de apenas 19 años habría matado a su novio Fernando Pastorizzo de dos disparos con el arma reglamentaria de su padre.

Los medios no hablaban de otra cosa, un seguimiento constante de lo que pasó antes y después de aquel 30 de diciembre. ¿Qué fue lo que hizo que ese caso fuera diferente?

El caso ha recibido un reconocimiento exorbitante, Nahir es una de las criminales más conocidas de la historia argentina por ser la primer mujer más joven en recibir una condena de cadena perpetua. Asimismo fueron otros los factores que han hecho de este crimen el más mediático: la hipersexualización de la joven en los medios, su protagonismo por sobre el de la víctima, la rapidez de la condena sentenciada a sólo seis meses del crimen.

Fernando Pastorizzo, de 20 años fue hallado tirado junto a su moto con dos casos en el suelo, tenía un disparo en el pecho y otro en la espalda. Luego de todos los indicios en su contra Nahir fue detenida. En su primer declaración confesó haberlo visto la noche anterior al crimen y en la segunda reconoció que lo había matado, aunque insistió que se trató de un “accidente”.

Nahir Galarza junto a Fernando Pastorizzo.

En el juicio la joven reconoció que era insultada y golpeada por Pastorizzo y que aquella noche él fue quien había tomado el arma calibre de nueve milímetros y la apoyo en su panza porque creía que ella le estaba siendo infiel.

“Se ponía muy celoso, aunque no era mi novio. Me decía zorra y desesperada. Y pronunciaba la palabra que más me hería: depresiva”– confesó en aquel juicio Nahir.

Nahir insistió en todo momento que se trató de un accidente.

“Salimos en su moto y en un momento le saqué el arma porque pensé que iba a matarme. Fue un accidente. No podía quedarme pero tampoco irme. Se me había apagado la mente. Me fui a mi casa y no sabía qué hacer. Sabía que Fernando había recibido un disparo, pero del otro disparo no sabía. Estar herido no significa que te vas a morir. No se me cruzó eso por la cabeza. Por más cosas que me hubiera hecho nunca le hubiese causado daño. Nunca se me cruzó por la cabeza matar a alguien. Pensaba en mi papá y no quería que lo culparan porque era su arma. Estaba desesperada“, dijo la joven en su discurso.

La última frase resuena ahora que recientemente llamó a su abogada Hermida Leyenda para confesar que en realidad no habría sido ella sino su padre quien le propino los disparos a Pastorizzo aquella fatídica noche.

Recientemente Galarza acusó a su padre de ser el verdadero autor del delito a su abogada.

Lo cierto es que, más allá de esta nueva versión que podría darle un giro abrupto a la situación de Nahir, cuatro años más tarde ha sido confirmada la producción y el lanzamiento de la serie sobre el caso. Esta basada en el libro “Nahir. La historia desconocida”, escrita por Mauro Szeta y Mauro Fulco, dos de los periodistas que investigaron el crimen.

Mauro Szeta y Mauro Fulco, dos de los periodistas que investigaron el crimen y escribieron la historia del libro.

¿Qué se sabe de la futura serie de Nahir Galarza?

Son varias las productoras seducidas por el mítico caso excepcional que han querido llevar adelante una serie sobre la joven de 19 años. Entre ellas ampa Films/Turner, que produjó la serie de Monzón, NBC Universal Telemundo, que realizó El Marginal, y Nippur Internacional.

Pero la que estará a cargo de la historia criminal que llega a la pantalla es Zeppelin Studio, creada por Lucas Jinkis y el director Hernán Guerschuny. Tamara Tenenbaum, será quien guionará la serie, es escritora y periodista feminista, autora, entre otros libros, del best-seller “El fin del amor. Querer y coger”.

La serie abordará el perfil psicológico de Nahir. Además de sus días en la cárcel, se verá la tormentosa relación con Pastorizzo, la denuncia por un falso secuestro en su adolescencia, su irrupción en las redes y las distintas versiones del crimen incluyendo los detalles más crudos.

Aunque todavía no se sabe de la fecha de estreno sí se sabe que será este año y que la serie comenzó a filmarse en 2020.