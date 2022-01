Sergio Berni: “Hace 30 años me vengo preparando para ser presidente”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reconoció que le gustaría ser presidente de la Nación. Sin embargo, no especificó si será candidato para las elecciones de 2023.

“La responsabilidad de un militante es preparase para ejercer los mayores cargos de responsabilidad. No hay mayor cargo de responsabilidad para transformar una realidad que la de ser Presidente de la Nación. Para eso, no me preparé ahora, me vengo preparando hace más de 30 años”, explicó el funcionario en una entrevista televisiva.

Ante la consulta sobre su deseo de ser presidente, Berni declaró: “Para presidente sí, claro; eso no quiere decir que vaya a ser candidato, pero uno se prepara para eso”.

Por otra parte, indicó que lleva más de 30 años en un mismo espacio político, aunque se distanció de Cristina Kirchner. “Hace 33 años que estoy en el mismo espacio político, militando de la misma forma, con las mismas convicciones y con coherencia. Puedo resistir el archivo de los último 30 años”. agregó.