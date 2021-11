Sergio Berni calificó la derrota electoral como rotunda y dijo que no le cree al presidente

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que perdieron las elecciones rotundamente y que tiene diferencias cada vez más importantes con el presidente Alberto Fernández.

“La derrota tiene que ver con muchas cuestiones de forma más que de fondo. No me corresponde a mí ponerle nombre y apellido al padre de la derrota, pero en 2009, cuando Néstor Kirchner perdió por una mínima diferencia y lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista como un gesto de que había entendido el mensaje de las urnas”, aseguró en diálogo radial.

La declaración es un claro mensaje hacia el presidente Alberto Fernández, quien actualmente preside el PJ, y discrepa del oficialismo respecto a instalar que ganaron las elecciones: “Cuando se gana, se gana… Y cuando se pierde, se pierde. ¿Correspondía o no haber festejado los números? Me parece irrelevante. Lo que me preocupa es si entendimos lo que nos dijo el pueblo y si somos capaces de revertir la dirección por la que el pueblo ha votado”.

Además, Sergio Berni afirmó que el presidente fue quien eligió “las cabezas de lista” de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal ante la afirmación de una periodista que explicaba que Fernández “tenía poco poder”.