Septiembre arrancó helado: se esperan más lluvias y jornadas frías en la Provincia

Cuando parecía que el buen clima regresaba a la Provincia de Buenos Aires y a pocos días del inicio formal de la primavera, los bonaerenses se encontraron con un marcado descenso de las temperaturas y un panorama que recuerda que el invierno aún sigue presente.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se descartan nuevas lluvias este martes.

De acuerdo con el organismo, la jornada tendrá temperaturas que oscilarán entre los 5 y 13 grados, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y con probabilidades de lluvias aisladas por la tarde, aunque con una mejora hacia la noche.

Pronóstico extendido para la Provincia de Buenos Aires:

Miércoles 3: mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. Las temperaturas estarán entre 8 grados de mínima y 20 de máxima .

mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. Las temperaturas estarán entre . Jueves 4: cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, con incremento de nubosidad hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 14 grados .

cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, con incremento de nubosidad hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre . Viernes 5: será la jornada más fría de la semana, con cielo entre algo y parcialmente nublado, mínima de 1 grado y máxima de 12.

El clima invernal se resiste a ceder su lugar y el arranque de septiembre se perfila con mañanas frías, temperaturas moderadas durante el día y el regreso de las precipitaciones en gran parte del territorio bonaerense.