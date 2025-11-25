Semana agobiante: ¿Cuándo llega el alivio a la Provincia de Buenos Aires?

Francisco Díaz

La provincia de Buenos Aires atraviesa una semana marcada por temperaturas elevadas, con registros que superarán los 30°C y un alivio que recién se hará sentir hacia el fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un martes agobiante

Sin nubes y con escaso viento, la temperatura alcanzó este martes los 28°C, configurando una jornada estable y cálida. Los especialistas señalaron que estas condiciones se mantendrán durante las próximas horas.

PRONÓSTICO EXTENDIDO

Miércoles: el día más caluroso

  • Máxima prevista: 31°C
  • Jornada estable, húmeda y sin cambios significativos.

Jueves: continuidad del calor

  • Máxima estimada: 30°C
  • Persisten las condiciones típicamente estivales.

CUÁNDO LLEGA EL ALIVIO

Según el SMN, el descenso de temperatura comenzará entre viernes y sábado, con el avance de una masa de aire frío proveniente del sur del país.

Viernes

  • Máxima: 25°C
  • Inicio del cambio de tendencia.

Sábado

  • Máxima: 20°C
  • Lluvias aisladas y ambiente más fresco.
  • En el centro y norte del país podrían darse tormentas de mayor intensidad.

Domingo

  • Sin precipitaciones previstas.
  • Temperaturas entre 16°C y 21°C.
  • Viento moderado a fuerte, con ráfagas cercanas a 50 km/h.

RESUMEN DEL CLIMA EN LA PROVINCIA

DíaCondicionesMáximaNotas
MiércolesCaluroso, estable31°CEl más cálido de la semana
JuevesCalor persistente30°CSin cambios importantes
ViernesComienza el alivio25°CLlega aire más frío
SábadoFresco, lluvias aisladas20°CPosible inestabilidad
DomingoFresco y ventoso21°CRáfagas de hasta 50 km/h
Más leídas