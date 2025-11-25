Semana agobiante: ¿Cuándo llega el alivio a la Provincia de Buenos Aires?

La provincia de Buenos Aires atraviesa una semana marcada por temperaturas elevadas, con registros que superarán los 30°C y un alivio que recién se hará sentir hacia el fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Un martes agobiante
Sin nubes y con escaso viento, la temperatura alcanzó este martes los 28°C, configurando una jornada estable y cálida. Los especialistas señalaron que estas condiciones se mantendrán durante las próximas horas.
PRONÓSTICO EXTENDIDO
Miércoles: el día más caluroso
- Máxima prevista: 31°C
- Jornada estable, húmeda y sin cambios significativos.
Jueves: continuidad del calor
- Máxima estimada: 30°C
- Persisten las condiciones típicamente estivales.
CUÁNDO LLEGA EL ALIVIO
Según el SMN, el descenso de temperatura comenzará entre viernes y sábado, con el avance de una masa de aire frío proveniente del sur del país.
Viernes
- Máxima: 25°C
- Inicio del cambio de tendencia.
Sábado
- Máxima: 20°C
- Lluvias aisladas y ambiente más fresco.
- En el centro y norte del país podrían darse tormentas de mayor intensidad.
Domingo
- Sin precipitaciones previstas.
- Temperaturas entre 16°C y 21°C.
- Viento moderado a fuerte, con ráfagas cercanas a 50 km/h.
RESUMEN DEL CLIMA EN LA PROVINCIA
|Día
|Condiciones
|Máxima
|Notas
|Miércoles
|Caluroso, estable
|31°C
|El más cálido de la semana
|Jueves
|Calor persistente
|30°C
|Sin cambios importantes
|Viernes
|Comienza el alivio
|25°C
|Llega aire más frío
|Sábado
|Fresco, lluvias aisladas
|20°C
|Posible inestabilidad
|Domingo
|Fresco y ventoso
|21°C
|Ráfagas de hasta 50 km/h