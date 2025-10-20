¡Se viene un finde XXL! ¿Cuándo y por qué habrá cuatro días de descanso?

Francisco Díaz
feriados argentina

Avanza rápido el año —faltan 75 días para que termine 2025— y muchos ya miran el calendario en busca del próximo descanso antes del inicio de la temporada estival.

El próximo fin de semana largo será en noviembre, y promete cuatro días de descanso consecutivos gracias a un puente turístico y un feriado nacional trasladable.

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, habrá un nuevo respiro laboral:

  • El viernes 21 será día no laborable, a decisión de cada empleador.
  • El lunes 24 será feriado nacional, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

Esta fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), ocurrida en el norte bonaerense, cuando fuerzas argentinas resistieron el avance de flotas anglo-francesas por el río Paraná.

El feriado del 20 de noviembre fue instaurado oficialmente como día nacional en 2010, durante el Bicentenario, y se mantiene como símbolo de orgullo y defensa de la soberanía nacional.

Luego del fin de semana XL de noviembre, al año le quedarán solo dos feriados:

  • Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María)
  • Jueves 25 de diciembre (Navidad)

Una oportunidad ideal para una escapada antes del verano y cerrar el año con energías renovadas.

