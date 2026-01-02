Se siente el descenso térmico en el primer viernes del año: el pronóstico para el “finde”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversos modelos de pronóstico coinciden en que la jornada de hoy en gran parte de la provincia transcurrirá con cielo mayormente soleado y temperaturas agradables, tras el paso de un frente que moderó las altas temperaturas de los últimos días de diciembre.
Clima actual – Viernes 2 de enero
- Las condiciones diurnas estarán caracterizadas por un cielo de despejado a parcialmente nublado en la mayor parte del territorio bonaerense, sin precipitaciones significativas previstas.
- Temperaturas máximas rondarán los 30°C, con mínimas cercanas a los 10–12°C en zonas del interior de la provincia durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
- El ambiente será estable y favorable para actividades al aire libre, aunque con una franja de temperatura alta hacia el centro y oeste provincial.
El descenso térmico observado responde a la entrada de aire más templado desde el sur en los últimos días, lo que ha atenuado la ola de calor que caracterizó el cierre del año anterior.
Pronóstico extendido – Sábado 3 de enero
- Para el sábado se espera un cielo parcialmente soleado, con temperaturas que se mantendrán en un rango moderado.
- Las máximas rondarán los 25°C a 26°C, con mínimas que podrían descender nuevamente por debajo de los 10°C en el interior provincial durante la madrugada.
- La jornada será agradable y sin lluvias importantes, condiciones que permitirán actividades recreativas y de esparcimiento durante la tarde y la noche.
Pronóstico – Domingo 4 de enero
- El domingo continuará con clima estable y similar al del sábado, con predominio de sol o intervalos de nubes.
- Las temperaturas máximas podrían alcanzar cerca de 27°C, con mínimas cercanas a los 12°C–14°C.
- No se prevén precipitaciones significativas, aunque no se descarta algún aumento ligero de nubosidad hacia el final de la jornada.