Se siente el descenso térmico en el primer viernes del año: el pronóstico para el “finde”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversos modelos de pronóstico coinciden en que la jornada de hoy en gran parte de la provincia transcurrirá con cielo mayormente soleado y temperaturas agradables, tras el paso de un frente que moderó las altas temperaturas de los últimos días de diciembre.

Clima actual – Viernes 2 de enero

Las condiciones diurnas estarán caracterizadas por un cielo de despejado a parcialmente nublado en la mayor parte del territorio bonaerense, sin precipitaciones significativas previstas.

en la mayor parte del territorio bonaerense, sin precipitaciones significativas previstas. Temperaturas máximas rondarán los 30°C , con mínimas cercanas a los 10–12°C en zonas del interior de la provincia durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

rondarán los , con en zonas del interior de la provincia durante la madrugada y primeras horas de la mañana. El ambiente será estable y favorable para actividades al aire libre, aunque con una franja de temperatura alta hacia el centro y oeste provincial.

El descenso térmico observado responde a la entrada de aire más templado desde el sur en los últimos días, lo que ha atenuado la ola de calor que caracterizó el cierre del año anterior.

Pronóstico extendido – Sábado 3 de enero

Para el sábado se espera un cielo parcialmente soleado , con temperaturas que se mantendrán en un rango moderado.

, con temperaturas que se mantendrán en un rango moderado. Las máximas rondarán los 25°C a 26°C , con mínimas que podrían descender nuevamente por debajo de los 10°C en el interior provincial durante la madrugada.

, con mínimas que podrían descender nuevamente por debajo de los 10°C en el interior provincial durante la madrugada. La jornada será agradable y sin lluvias importantes, condiciones que permitirán actividades recreativas y de esparcimiento durante la tarde y la noche.

Pronóstico – Domingo 4 de enero