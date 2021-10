¿Se separó L-Gante de su novia Tamara Báez?

Por estas horas, los rumores indican que el cantante L-Gante y su novia Tamara Báez están separados. ¿Qué pasó?

La pareja dejó de seguirse mutuamente en las redes. Aunque ninguno de los dos habló públicamente al respecto, la novia de L-Gante realizó algunos posteos que llevan a pensar que, al menos, están atravesando por una crisis de pareja.

Los mensajes de Tamara

La joven, publicó frases muy contundentes como: “Sabes lo que vales y ya no te quedás donde no te valoran o no te quieren” y también un párrafo que sostiene: “Con respecto a esa personas no puedes dejar que te trate como un capricho, no puedes depender de ella ni de nadie, entonces que no te cueste tomar esa decisión y seguir el camino sola”.

La respuesta de L-Gante

Tras las polémicas publicaciones de Tamara Báez, el cantante redobló la apuesta y escribió lo siguiente: ​”Un día dicen ser los que siempre te apoyan y al otro quieren ser los que te bajan”, publicó el creador de la cumbia 420 en sus historias de Instagram, junto a una foto que lo muestra triste.

Publicación de L-Gante

Minutos más tarde, el artista publicó una foto de su pequeña hija junto con la frase: “Con esto me basta y me sobra”. Reforzando la idea de que ya no está más en pareja.

Jamaica, hija de L-Gante

Recordamos que L-Gante y su novia Tamara fueron padres de Jamaica hace apenas un mes y se los veía muy unidos, hasta esta semana que dejaron de mostrarse juntos y hoy directamente dejaron de seguirse en Instagram.