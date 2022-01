Se quedó sin trabajo y comenzó a trabajar haciendo colas en centros de hisopados

Un hombre de 29 años quedó desempleado por la baja del trabajo como albañil y decidió comenzar a trabajar haciendo colas en los centros de hisopados.

Sebastián Pujador, oriundo de la San Juan capital, se quedó sin trabajo de un día para el otro. En medio del rebusque encontró una salida práctica “para zafar del momento”: “Un día fuimos a hisoparnos con mi tío porque tenía síntomas y ahí entre chiste y chiste salió la idea de cobrar por hacer fila. Hice la publicación por redes sociales y empecé a hacer este trabajo”.

“Cobro $800 por hacer fila. Hay veces que avanza rápido y puedo hacer dos o tres personas, pero otra veces logro hacerle a una sola persona”, explica el sujeto que hacer colas en centros de hisopados.

A su vez, se defiende que los comentarios de gente que lo critican: “Es que hay gente que dice que soy vago o que me aprovecho de la situación, pero yo a esto me lo tomo como un trabajo, si no, no tengo para comer. Si bien me da miedo el contagio, trato de cuidarme mucho y mantener distancia”.