¿se pasa al viernes? Qué pasará finalmente con el feriado del día de la bandera este mes

A pocos días de haber dejado atrás el último descanso, miles de personas ya revisan el almanaque nacional con la esperanza de tener otra pausa antes de que termine el mes.

La duda que se repite en los buscadores gira en torno al próximo feriado del Día de la Bandera y las posibilidades legales de que el Gobierno mueva la fecha para armar un fin de semana XL.

Para evitar confusiones a la hora de planificar el descanso o pactar jornadas laborales, te contamos cómo quedó definido el esquema oficial y qué pasará con los pagos.

Qué dice la normativa sobre el traslado al viernes

El calendario del Ministerio del Interior establece de forma taxativa que el feriado del 20 de junio, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, es de carácter inamovible.

Esto significa que, bajo el marco legal vigente, la fecha no puede ser trasladada ni modificada bajo ninguna circunstancia, cayendo exactamente el sábado 20 de junio de 2026.

Por este motivo, las versiones sobre la creación de un puente turístico hacia el viernes anterior quedaron totalmente descartadas por las autoridades de aplicación.

Cómo se paga si te toca trabajar el sábado 20 de junio

Al tratarse de un feriado nacional oficial, rigen las pautas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo para las jornadas de descanso obligatorio.

Aquellos empleados que cumplan funciones durante este sábado deberán percibir una remuneración doble, es decir, un 100% de recargo sobre el valor de la jornada habitual.

En caso de que el empleador decida otorgar el día libre, el trabajador cobrará su salario de forma normal, computándose el día bajo el régimen de descanso pago.

Cuándo llega el próximo fin de semana XL en el calendario

Para encontrar un nuevo período de descanso prolongado en el país habrá que mirar directamente hacia el cronograma establecido para el mes siguiente.

El próximo beneficio llegará el jueves 9 de julio de 2026, fecha inamovible por el Día de la Independencia, que esta vez se acoplará a una medida estratégica.

El Poder Ejecutivo decretó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, garantizando de esta manera el primer fin de semana largo de cuatro días de la segunda mitad del año.