Se despide una radio histórica de Lezama: Cierra FM La Nube

Francisco Díaz
la nube

FM La Nube, una de las emisoras más emblemáticas de la comunidad de Lezama, dejará de transmitir a partir del 1° de enero de 2026, poniendo fin a 33 años de historia profundamente ligada a la vida social, cultural y política del distrito.

La radio comenzó su camino en un pequeño local alquilado de la calle Sargento Cabral, con estudios armados de manera precaria mediante tabiques de madera. Con el paso del tiempo, fue creciendo y trasladándose a espacios más amplios sobre la misma calle, hasta llegar finalmente a su sede propia en el Paseo Comercial Viedma, ubicado en la intersección de Independencia e Hipólito Yrigoyen.

Lezama festeja 16 años como el distrito más joven de la Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Lezama festeja 16 años como el distrito más joven de la Provincia de Buenos Aires

FM La Nube fue testigo y protagonista de momentos claves para Lezama. Desde las recordadas transmisiones de los partidos del Lezama Fútbol Club, hasta un invaluable servicio a la comunidad rural durante las inundaciones, cuando aún no existía la telefonía celular y la radio se transformó en el principal medio de comunicación entre vecinos aislados por el agua.

También tuvo un rol fundamental durante toda la gesta autonomista, acompañando el proceso desde sus inicios en 1994 hasta la sanción de la Ley de Autonomía, de la cual se cumplieron 16 años justamente en estas horas, en una coincidencia cargada de simbolismo.

El anuncio del cierre fue realizado por Darío Moyano, socio fundador y conductor del histórico programa “Tercer Mundo”, quien explicó que la decisión está atravesada por una profunda pérdida personal y profesional: el fallecimiento de José “Caruly” Razetto, amigo y pilar fundamental de la emisora, cuyo fallecimiento se produjo de manera inesperada hace algunas semanas. “Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Llegar a la radio y no encontrarlo, no poder compartir ideas ni decisiones, es algo sumamente doloroso”, expresó Moyano.

Tras consultas y análisis de la situación, se resolvió que el último día de transmisión será el 31 de diciembre de 2025. No obstante, el programa Tercer Mundo continuará su camino en la radio Deja Vu FM 95.5, gracias a la invitación de su propietario, Eduardo Cano.

Con emoción y gratitud, Moyano cerró su mensaje deseando que FM La Nube sea recordada para siempre como “La Radio de Lezama”, un medio que acompañó a varias generaciones y quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo.

“Corriendo por un Sueño” avanza por la Ruta 2 con escala en Lezama y mañana a Dolores
Mirá también:

“Corriendo por un Sueño” avanza por la Ruta 2 con escala en Lezama y mañana a Dolores
ETIQUETAS
Compartir este artículo
feriados 2026 argentina
Feriados 2026 en Argentina: el calendario completo y cuándo caen los fines de semana largos
Provincia Sociedad
Aumento vtv provincia buenos aires
Aumenta la VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto costará desde enero de 2026 y qué cambia?
Provincia
Banco Nacion hipotecario
Créditos Hipotecarios Banco Nación: Nuevas Tasas, Requisitos y Cómo Acceder
Sociedad
Tarjeta Alimentar 2026
Tarjeta Alimentar 2026: Nuevos montos, padrón y fechas de cobro confirmadas
Anses Sociedad
Calendario Escolar 2026 Provincia Buenos Aires
Calendario Escolar 2026 en la Provincia de Buenos Aires: Fechas clave y novedades
Provincia
Noche de los shoppings
Llega la Noche de los Shoppings 2025: los descuentos, horarios y promociones bancarias para hoy
Sociedad
lezama 1
Lezama festeja 16 años como el distrito más joven de la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas