Se despide una radio histórica de Lezama: Cierra FM La Nube

FM La Nube, una de las emisoras más emblemáticas de la comunidad de Lezama, dejará de transmitir a partir del 1° de enero de 2026, poniendo fin a 33 años de historia profundamente ligada a la vida social, cultural y política del distrito.

La radio comenzó su camino en un pequeño local alquilado de la calle Sargento Cabral, con estudios armados de manera precaria mediante tabiques de madera. Con el paso del tiempo, fue creciendo y trasladándose a espacios más amplios sobre la misma calle, hasta llegar finalmente a su sede propia en el Paseo Comercial Viedma, ubicado en la intersección de Independencia e Hipólito Yrigoyen.

FM La Nube fue testigo y protagonista de momentos claves para Lezama. Desde las recordadas transmisiones de los partidos del Lezama Fútbol Club, hasta un invaluable servicio a la comunidad rural durante las inundaciones, cuando aún no existía la telefonía celular y la radio se transformó en el principal medio de comunicación entre vecinos aislados por el agua.

También tuvo un rol fundamental durante toda la gesta autonomista, acompañando el proceso desde sus inicios en 1994 hasta la sanción de la Ley de Autonomía, de la cual se cumplieron 16 años justamente en estas horas, en una coincidencia cargada de simbolismo.

El anuncio del cierre fue realizado por Darío Moyano, socio fundador y conductor del histórico programa “Tercer Mundo”, quien explicó que la decisión está atravesada por una profunda pérdida personal y profesional: el fallecimiento de José “Caruly” Razetto, amigo y pilar fundamental de la emisora, cuyo fallecimiento se produjo de manera inesperada hace algunas semanas. “Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Llegar a la radio y no encontrarlo, no poder compartir ideas ni decisiones, es algo sumamente doloroso”, expresó Moyano.

Tras consultas y análisis de la situación, se resolvió que el último día de transmisión será el 31 de diciembre de 2025. No obstante, el programa Tercer Mundo continuará su camino en la radio Deja Vu FM 95.5, gracias a la invitación de su propietario, Eduardo Cano.

Con emoción y gratitud, Moyano cerró su mensaje deseando que FM La Nube sea recordada para siempre como “La Radio de Lezama”, un medio que acompañó a varias generaciones y quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo.