Se cayó Twitter: X reporta fallas masivas de carga en Argentina este feriado de Carnaval

Sofía Martínez
Se cayo Twitter

Miles de usuarios en Argentina reportan desde esta mañana serios inconvenientes para acceder a la red social X (ex Twitter). La plataforma propiedad de Elon Musk experimenta una caída global que afecta tanto a la versión de escritorio como a la aplicación móvil, impidiendo la actualización del feed, la publicación de mensajes y la visualización de tendencias en tiempo real.

Los problemas técnicos comenzaron a detectarse alrededor de las 10:30 horas de este lunes 16 de febrero, coincidiendo con el alto tráfico de datos generado por el feriado de Carnaval. Según los primeros reportes técnicos, la falla no está relacionada con proveedores de internet locales (como Personal, Telecentro o Movistar), sino que se trata de un error en los servidores centrales de la compañía.

Síntomas de la caída: Qué funciona y qué no

Los usuarios que intentan ingresar a la plataforma se encuentran con mensajes de error genéricos como “Algo salió mal, intenta recargar” o simplemente una pantalla en blanco que no termina de actualizar la cronología (timeline). A diferencia de otras interrupciones menores, esta caída parece afectar la infraestructura de carga de contenidos, lo que hace que la navegación sea nula.

Entre los fallos más reportados en las últimas horas se destacan:

  • Imposibilidad de actualizar el Feed: La sección “Para ti” y “Siguiendo” no muestra tweets nuevos.
  • Errores de conexión: La app cierra sesión automáticamente o impide el logueo.
  • Contenido multimedia: Las imágenes y videos aparecen en gris o no cargan.
  • Mensajes Directos (DM): Demoras en el envío y recepción de textos privados.

Impacto en la Provincia de Buenos Aires y zonas turísticas

Si bien la incidencia es global, el impacto en Argentina se siente con fuerza debido al fin de semana largo. Los reportes de fallas se han disparado en los principales centros urbanos de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el AMBA, La Plata y Mar del Plata, donde la concentración de turistas por los festejos de Carnaval es alta.

Herramientas de monitoreo como Downdetector mostraron un pico vertical de reclamos a partir de las 11:00 AM, confirmando que no es un problema aislado de dispositivos específicos. En la Costa Atlántica, muchos usuarios confundieron inicialmente la falla de la app con la saturación de las redes 4G/5G típicas de la temporada, pero el problema persiste incluso bajo conexiones Wi-Fi estables.

Datos en tiempo real del incidente

A continuación, detallamos la evolución de los problemas reportados durante la jornada:

Horario (ARG)Estado del ServicioTipo de Falla Predominante
10:15EstableFuncionamiento normal.
10:30IntermitenteLentitud en la carga de imágenes y videos.
11:00Caída CríticaPico de reportes. Error de conexión con el servidor.
12:30InestableAcceso parcial, pero sin posibilidad de publicar.

Recomendaciones: Qué hacer mientras X no funciona

Ante la incertidumbre de cuándo se restablecerá el servicio, es fundamental evitar acciones que puedan desconfigurar tu dispositivo innecesariamente. Muchos usuarios tienden a desinstalar la aplicación creyendo que es un error de su teléfono, lo cual no se recomienda en estos casos.

Seguí estos pasos para verificar el estado de tu conexión:

  • No desinstales la app: Al ser un error de servidor (Server Side), reinstalar X no solucionará el problema y podrías perder borradores guardados.
  • Probá otras redes: Si WhatsApp o Instagram funcionan correctamente, tu conexión a internet está bien. El problema es exclusivamente de X.
  • Usá la versión web: A veces, la versión de escritorio (x.com) recupera la conectividad antes que la aplicación nativa de Android o iOS.
  • Evitá cambiar tu contraseña: Si la app te deslogueó, no intentes recuperar la contraseña inmediatamente; el sistema de correos de verificación también podría estar demorado.

Contexto: Una fecha de alto tráfico digital

La caída de Twitter llega en un momento inoportuno. Este lunes 16 de febrero es feriado inamovible por Carnaval, una fecha que históricamente genera un alto volumen de interacciones en redes sociales. Temas como los corsos barriales, el clima en la costa y eventos masivos recientes (como el show de Bad Bunny) suelen dominar la conversación pública.

Por el momento, la cuenta oficial de soporte de la compañía no ha emitido un comunicado técnico detallado, aunque expertos en ciberseguridad sugieren que podría tratarse de una falla en la actualización de los microservicios o problemas de enrutamiento en los servidores de la nube que alojan la plataforma.

Se espera que el servicio se normalice progresivamente durante la tarde. Recomendamos no saturar la red intentando recargar la página constantemente, ya que esto solo demora el proceso de reconexión de los servidores.

