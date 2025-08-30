banner ad

Se aproxima la tormenta de Santa Rosa: alertas por lluvias en varias provincias argentinas

Ignacio Hernández
tormenta sr

La tormenta de Santa Rosa, un fenómeno climático conocido en Argentina, se prepara para impactar al país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta de nivel amarillo por lluvias que afectará a diversas provincias durante el último fin de semana de agosto.

Espacio Publicitario

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

Este fenómeno, que se presenta anualmente a fines de agosto, no es un evento meteorológico aislado, sino que se refiere a las lluvias y tormentas asociadas a la festividad de Santa Rosa de Lima, celebrada entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

Aumenta la cuota de colegios privados en septiembre ¿Cuánto?
Mirá también:

Aumenta la cuota de colegios privados en septiembre ¿Cuánto?

Según la leyenda, Santa Rosa de Lima evitó el desembarco de piratas en su ciudad natal, desencadenando una fuerte tormenta. Esta creencia popular se une a la comprensión meteorológica, donde cambios en la circulación atmosférica y la llegada de la primavera generan las condiciones climáticas propicias para el temporal.

Espacio Publicitario

Provincias afectadas y pronóstico de lluvias

El SMN, en un informe publicado el jueves, indicó que las lluvias y vientos afectarán el centro y norte de Argentina entre el sábado 30 de agosto y el domingo 1° de septiembre. Provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, y partes de San Juan y La Rioja están en la lista de áreas más impactadas.

Se prevé que las precipitaciones sean más intensas en el centro y norte, especialmente en La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires, y el norte de Río Negro. Las temperaturas se mantendrán agradables en el centro y calurosas en el norte, con registros que podrían superar los 30 °C.

Detalles sobre el avance de la tormenta

Las lluvias comenzarán en la noche del viernes, iniciando en el sur y oeste de Mendoza. Conforme avance el sábado, el fenómeno se extenderá hacia San Luis, San Juan, La Rioja, Córdoba, y más provincias del área central y norte del país.

El domingo, el área metropolitana de Buenos Aires se convertirá en uno de los principales focos de lluvia, mientras que el lunes las lluvias continuarán en el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, y otras provincias del litoral norte.

Se estima que las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 20 y 120 milímetros, con la posibilidad de que algunas localidades reciban hasta 150 milímetros.

El SMN aconseja que quienes se encuentren en zonas bajo alerta tomen precauciones, siguiendo sus recomendaciones para mitigar cualquier eventualidad relacionada con este fenómeno climático.

Cuenta DNI descuentos en septiembre: cómo organizar tu semana para exprimir cada reintegro
Mirá también:

Cuenta DNI descuentos en septiembre: cómo organizar tu semana para exprimir cada reintegro
ETIQUETAS
Compartir este artículo
compras online tierra del fuego
Tierra del Fuego compras online: cómo funciona el nuevo sistema y qué podés conseguir más barato
Sociedad
auh anses creditos nuevos
AUH en septiembre 2025: ¿Cuánto cobrarán los beneficiarios y cuándo se paga?
Anses
Screenshot 20250828 190022 Chrome
Chocó un camión con ganado, una joven bajó a ayudar y fue embestida por un toro
Nacionales
feriado 10
Finalmente confirman el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10
Nacionales
Lluvia tormenta alerta provincia
Se acerca la tormenta de Santa Rosa: el SMN anticipa lluvias para el finde en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Este sábado se reabre La California en el marco del 160º aniversario de Castelli
Castelli
Agosto cierra con clima primaveral: ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa?
Provincia

Más leídas