Se actualizó el listado de obras sociales que aceptan monotributistas en diciembre 2025 ¿Cuáles son?

El nuevo registro obligatorio de obras sociales habilitadas para monotributistas volvió a modificarse en diciembre y suma cambios que impactan directamente en quienes necesitan elegir o mantener su cobertura médica dentro del régimen simplificado.

Cómo funciona el registro obligatorio para monotributistas

El sistema, vigente desde el Decreto 955/2024, establece que solo las obras sociales incluidas en el listado oficial pueden afiliar monotributistas.

Las que no figuran pueden rechazar nuevas altas, aunque deben respetar las afiliaciones que ya estaban vigentes.

Qué obras sociales aceptan monotributistas en diciembre 2025

La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó la nómina y 41 entidades quedaron habilitadas. Entre los cambios más relevantes:

Dejaron de figurar OSMISS, OSFATUN y OSVARA.

Se incorporó la Obra Social de la Prevención y la Salud.

Listado abreviado de obras sociales habilitadas:

Obra Social de los Trabajadores de la Carne

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis

Obra Social de Músicos

Obra Social de Viajantes Vendedores (ANDAR)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

OSDO

Mutual Médica Concordia

MET–Córdoba

Administración Recursos para Salud S.A.

Entre otras hasta completar 41 entidades.

Requisitos para afiliarse a una obra social siendo monotributista

Para gestionar la afiliación, se debe presentar:

Último comprobante de pago del monotributo

DNI

Formulario 184/F

Formulario 152

Declaración jurada 300/97 (ANSES)

También podés adherir a tu grupo familiar abonando el adicional correspondiente o unificar aportes con tu cónyuge.

Cambio de obra social: plazos y condiciones

Los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez por año, en cualquier mes.

Las vías disponibles son:

Presencialmente en la nueva obra social

En línea mediante clave fiscal nivel 3 y Mi SSSalud

La normativa fija una permanencia mínima de 12 meses antes de pedir un nuevo cambio.

Qué pasa con las prepagas que no están registradas

Si ya derivabas tus aportes a una prepaga no incluida en el registro oficial, podés mantener esa cobertura.

Sin embargo, los nuevos monotributistas no pueden afiliarse a entidades fuera del listado habilitado.

La triangulación con obras sociales intermedias ya no está permitida.

Cómo reclamar si una obra social o prepaga rechaza una afiliación

Las entidades no pueden rechazar a una persona por edad, género, embarazo o enfermedades preexistentes.

Para reclamar:

Presentar el formulario A en la entidad

en la entidad Conservar copia sellada

Esperar entre 10 y 20 días hábiles de respuesta

de respuesta Si es negativa, denunciar ante la Superintendencia de Servicios de Salud por TAD, presencial o correo postal

También está disponible la línea 0800-222-SALUD para asistencia.