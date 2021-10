Santilli y Manes: “Vamos a consolidar la elección de septiembre en noviembre”

Los candidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires se reunieron con vecinos en el Club Tulipanes, de Garin. Allí, plantearon que “el kirchnerismo en mayoría ha avasallado instituciones, ha buscado sancionar leyes que afectan al trabajo y a la inversión con prepotencia y repitiendo los errores del pasado”.

Diego Santilli

Los candidatos a diputados nacionales de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes, compartieron este martes por la mañana en Escobar con el primer postulante a concejal, Roberto Costa, una charla con vecinos en el Polideportivo Los Tulipanes de Garín y se reunieron con comerciantes de la zona. También estuvo presente el candidato a senador provincial, Joaquín de la Torre.

Durante el encuentro, Santilli se refirió a la polémica surgida entre los ministros de Seguridad de Nación y Provincia, Aníbal Fernández y Sergio Berni: “Cuando los dos Ministros de Seguridad se pelean, pierde la sociedad, que vive con miedo. Lo que la sociedad quiere es decisión política, que es lo que no ha tenido el gobierno. Todo lo contrario, en seguridad la Provincia es el mundo del revés. Liberaron a más de 2000 presos, dejaron que los narcos avancen en los barrios, hay un delito cada 3 minutos, el comerciante trabaja detrás de las rejas. Es inaceptable lo que está pasando”.

Diego Santilli con Facundo Manes

“Nosotros ya sabemos lo que es kirchnerismo con mayoría. El kirchnerismo en mayoría ha avasallado instituciones, ha buscado sancionar leyes que afectan al trabajo y a la inversión con prepotencia y repitiendo los errores del pasado”, agregó.

“Tenemos una oportunidad, si nosotros desde Juntos mejoramos nuestra posición en el Senado y evitamos la mayoría del kirchnerismo, si nosotros logramos tener más diputados, es probable que podamos tener en el Congreso construir una agenda donde pongamos arriba de la mesa los temas estructurales y podamos consolidar un país con educación de calidad, que nos permita generar condiciones favorables para crear trabajo genuino, o sancionar el código penal para endurecer las leyes de delitos violentos. Ese es el desafío que tenemos por delante”, sumó el candidato a primer diputado nacional por la provincia.

“Hay que convocar a cada uno de los vecinos, a cada uno de los ciudadanos a que nos acompañe, a que llame al hermano, al amigo, al que no fue a votar, al que tenía angustia. Vamos a consolidar la elección de septiembre en noviembre”, cerró Santilli en el encuentro.

Por otra parte, Facundo Manes afirmó que “los argentinos nos dimos cuenta que no estamos condenados al fracaso, que unidos podemos generar un nuevo clima época, un nuevo país y, por eso, creo que esta elección va a ser aún más contundente a nuestro favor”.



“Se ha generado un espiral positivo luego de la elección del 12 de septiembre y creo que esto no va a parar. No solo que vamos a ganar sino que vamos a empezar a transformar la Argentina; algo que merecemos desde hace décadas”, continuó.

Sobre las declaraciones de Tolosa Paz y la acusación a la oposición de “estar armando un golpe blando“, el candidato de Juntos aseguró: “La gente está muy preocupada y con muchísima incertidumbre. Todavía estamos en pandemia y el año próximo, cuando nos levantemos y ya no le tengamos más miedo al virus, vendrá una etapa durísima donde vamos a sentir la perdidas que todos tuvimos en lo material, en lo económico y también en lo psicológico. Vienen tiempos difíciles pero por suerte tenemos una oposición seria. Una oposición que quiere la gobernabilidad, una oposición que va ayudar al gobierno a terminar su mandato. Esta oposición cada vez está más madura y cada vez más responsable”.

“Yo tengo mi génesis, mi ADN radical como ustedes saben y muchas veces sufrimos oposiciones irresponsables, por suerte hay una oposición muy responsable en este momento”, finalizó el neurocientífico.