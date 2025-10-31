Santander lanzó Santander Pay, su nueva plataforma digital ¿Cómo funciona?

Denisse Helman
GridArt 20251031 074121404

En un momento en el que la competencia tecnológica del sector financiero se acelera y las compañías demandan soluciones más eficientes, Santander Argentina presentó una herramienta que busca simplificar la gestión de pagos y cobranzas. Santander Pay es una plataforma digital que conecta cobradores y pagadores en un mismo ecosistema, centralizando todos los medios de pago en un solo lugar.

Una inversión millonaria para la transformación digital

La entidad destinó una inversión de u$s8 millones para el desarrollo de Santander Pay, que ya comenzó a operar en fase inicial con dos grandes empresas. Esta solución permite publicar deudas, gestionar accesos para clientes y ofrecer múltiples opciones de pago, entre ellas transferencias, QR, DEBIN, efectivo y cheques.

¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
Mirá también:

¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate

Próximamente, se sumarán tarjetas de débito y crédito, gracias a la integración con los servicios de adquirencia de Getnet, ampliando así las posibilidades de operación tanto para grandes compañías como para pymes.

Tecnología abierta e interoperable

Santander Pay se destaca por ser una plataforma interoperable y apificada, capaz de integrarse con distintos sistemas propios o externos. Esto garantiza mayor trazabilidad, seguridad y control de cada operación en tiempo real.

Entre sus características principales:

  • Integración de todos los medios de pago en un entorno único y seguro.
  • Acceso digital desde cualquier dispositivo, sin necesidad de trámites presenciales.
  • Monitoreo completo del proceso de cobro, desde la factura hasta la acreditación.
  • Optimización mediante inteligencia artificial, que mejora la eficiencia operativa.

El objetivo es ofrecer a las empresas una solución que reduzca costos, elimine fricciones y agilice los circuitos de cobro y pago.

Orientada a grandes compañías y PyMES

La nueva herramienta está pensada para empresas que manejan altos volúmenes de clientes y operaciones, especialmente aquellas que integran modelos B2B2C (de empresa a empresa y consumidor final). Santander Pay permite centralizar la gestión administrativa sin necesidad de contratar software adicional, lo que simplifica procesos internos y mejora la experiencia de usuarios y clientes.

Entre los principales beneficios:

  • Seguimiento en tiempo real de facturación y pagos.
  • Mayor eficiencia operativa y trazabilidad total.
  • Reducción de costos administrativos y tiempos de gestión.
  • Sin costos adicionales respecto a los servicios tradicionales de recaudación.

Una herramienta alineada con la inclusión financiera

Santander Pay refuerza la estrategia de la entidad de impulsar la digitalización y la inclusión financiera. Su diseño apunta a facilitar las transacciones entre empresas, proveedores y clientes, ofreciendo una experiencia ágil, segura y 100% digital.

Con esta propuesta, el banco avanza en su plan de modernización tecnológica, consolidando un modelo que combina innovación, seguridad y eficiencia operativa dentro del mercado financiero argentino.

Alerta NASA: el misterio del cometa interestelar que podría cambiarlo todo
Mirá también:

Alerta NASA: el misterio del cometa interestelar que podría cambiarlo todo
ETIQUETAS
Compartir este artículo
cuestionario escolar
Polémica en General Belgrano: se viralizó un trabajo escolar con preguntas contra el Gobierno
General Belgrano
ticket canasta
¿Vuelve el Ticket Canasta? Qué plantea la nueva reforma laboral y por qué genera debate
Sociedad
ciudad de Tandil
¡Tandil va por la revancha! Se viene la fiesta del salame y la picada que busca un nuevo récord mundial
Provincia
camion incendiado2
General Belgrano: Impactante incendio de un camión en la Ruta 29
General Belgrano
ESTAFA
Alerta por estafa: Advierten sobre correos falsos por supuestas multas electorales
Nacionales
Cometa interestelar
Alerta NASA: el misterio del cometa interestelar que podría cambiarlo todo
Sociedad
Inhabilitan de por vida a mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su auto en La Plata
Inhabilitan de por vida a mujer que arrastró a un joven sobre el capot de su auto en La Plata
Provincia

Más leídas