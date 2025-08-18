banner ad

San Miguel del Monte marca un nuevo récord: la torta más larga de la Cuenca del Salado

Francisco Díaz
torta monte

La ciudad de San Miguel del Monte volvió a brillar en una jornada llena de alegría y sabor, al consagrarse con la torta más extensa de toda la Cuenca del Salado. Este hito gastronómico se logró gracias al esfuerzo de Hernán Cánepa, propietario de la tradicional Panadería El Sol, junto a la Peña Los Eternos, de la cual Cánepa es miembro activo.

La monumental torta fue medida oficialmente ante la escribana pública Susana Oyharzabal, arrojando como resultado 123 metros y miles de vecinos, grandes y chicos, se dieron cita para ser parte de este récord y disfrutar de su delicioso sabor. La celebración coincidió con el Día del Niño, convirtiendo el evento en una verdadera fiesta para toda la familia.

Impactante incendio en La Plata: evacuaciones, derrumbe y fuerte operativo bajo la lluvia
Mirá también:

Impactante incendio en La Plata: evacuaciones, derrumbe y fuerte operativo bajo la lluvia

El Rotary Club aportó su toque especial, sirviendo su tradicional chocolate caliente, que alcanzó los 300 litros, para acompañar a la gigantesca torta.

torta monte 1

En cuanto a los récords, la evolución de la torta es impresionante:

  • En 2022, la torta midió 60,40 metros.
  • En 2023, alcanzó los 78,5 metros.
  • Y el pasado año, el evento logró 112,30 metros, oficialmente fiscalizados por la escribana.

Este gran festejo, que ha pasado a llamarse “La Fiesta de la Torta y el Chocolate”, fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante en julio de 2024, y ya se ha convertido en un símbolo de orgullo para toda la comunidad monteña.

El evento no solo celebra la tradición gastronómica, sino que también reúne a familias, instituciones y asociaciones locales, generando un espíritu de unidad y diversión que se replica año tras año.

Con cada edición, la ciudad demuestra que, en Monte, la pasión por los sabores y la creatividad no tiene límites.

En San Miguel del Monte, Kicillof acusó al Gobierno de Milei de abandono y saqueo
Mirá también:

En San Miguel del Monte, Kicillof acusó al Gobierno de Milei de abandono y saqueo
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta tormentas amarilla
Alerta por tormenta en Provincia de Buenos Aires: Pronóstico del 17 al 23 de agosto de 2025
Provincia
Un hombre fue arrollado por un tren tras discutir con su pareja
Provincia
frio nuvlado
El fin de semana cierra con un domingo gris y frío: ¿Vuelven las lluvias?
Provincia
frio de agosto
Semana con contrastes climáticos: Inestabilidad, fuertes tormentas y un respiro primaveral
Provincia
IMG 20250817 213709 (1280 x 912 píxel)
Tragedia: Cuatro obreros mueren al caer un montacargas desde un noveno piso
Provincia
feriados noviemvre
Mirando el almanaque: ¿cuánto falta para el próximo fin de semana largo?
Nacionales
famosos candidatos
Elecciones 2025: quiénes son los famosos que serán candidatos
Nacionales

Más leídas