San Miguel del Monte marca un nuevo récord: la torta más larga de la Cuenca del Salado

La ciudad de San Miguel del Monte volvió a brillar en una jornada llena de alegría y sabor, al consagrarse con la torta más extensa de toda la Cuenca del Salado. Este hito gastronómico se logró gracias al esfuerzo de Hernán Cánepa, propietario de la tradicional Panadería El Sol, junto a la Peña Los Eternos, de la cual Cánepa es miembro activo.

La monumental torta fue medida oficialmente ante la escribana pública Susana Oyharzabal, arrojando como resultado 123 metros y miles de vecinos, grandes y chicos, se dieron cita para ser parte de este récord y disfrutar de su delicioso sabor. La celebración coincidió con el Día del Niño, convirtiendo el evento en una verdadera fiesta para toda la familia.

El Rotary Club aportó su toque especial, sirviendo su tradicional chocolate caliente, que alcanzó los 300 litros, para acompañar a la gigantesca torta.

En cuanto a los récords, la evolución de la torta es impresionante:

En 2022 , la torta midió 60,40 metros .

, la torta midió . En 2023 , alcanzó los 78,5 metros .

, alcanzó los . Y el pasado año, el evento logró 112,30 metros, oficialmente fiscalizados por la escribana.

Este gran festejo, que ha pasado a llamarse “La Fiesta de la Torta y el Chocolate”, fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante en julio de 2024, y ya se ha convertido en un símbolo de orgullo para toda la comunidad monteña.

El evento no solo celebra la tradición gastronómica, sino que también reúne a familias, instituciones y asociaciones locales, generando un espíritu de unidad y diversión que se replica año tras año.

Con cada edición, la ciudad demuestra que, en Monte, la pasión por los sabores y la creatividad no tiene límites.