Samsung relanza su Plan Canje y prueba nuevas funciones en electrodomésticos inteligentes

La renovación tecnológica en el hogar avanza con fuerza y las marcas buscan ofrecer alternativas que permitan a los consumidores acceder a productos de última generación sin que eso implique un gasto imposible de afrontar. En ese contexto, Samsung reabrió su Plan Canje en Argentina y al mismo tiempo explora nuevas funcionalidades en sus electrodomésticos conectados.

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung

El programa permite entregar un televisor en uso como parte de pago y obtener descuentos significativos en modelos nuevos. Está disponible en todo el país, excepto en Tierra del Fuego, y ofrece hasta 36% de rebaja, cuotas sin interés y devolución de dinero una vez validado el estado del equipo entregado.

El proceso se completa de manera 100% digital en cinco pasos:

Ingresar al sitio oficial de Samsung y elegir el nuevo televisor.

Cotizar el equipo actual a través de un formulario online.

Finalizar la compra abonando el valor total.

Recibir el Smart TV y esperar la verificación del usado vía WhatsApp.

Obtener el reintegro en el mismo medio de pago entre 15 y 20 días hábiles después de la revisión.

La recolección del equipo usado puede demorar hasta 72 horas hábiles y el monto final del reintegro depende del estado real del televisor.

Requisitos básicos para acceder al beneficio

El televisor que se entregue debe:

Encender y apagar sin inconvenientes.

Tener el número de serie visible.

Durante la cotización online se piden más detalles técnicos y, si no coinciden con lo declarado, el beneficio puede ajustarse parcialmente. Samsung actualiza de manera periódica los precios de referencia para asegurar una cotización competitiva.

Modelos y precios disponibles en el Plan Canje

Entre los Smart TVs que forman parte de la promoción se encuentran:

43″ Neo QLED 4K QN90C TV Gaming – $1.719.999 (hasta 36% de ahorro)

– $1.719.999 (hasta 36% de ahorro) 55″ OLED 4K S90C – $3.464.999 (hasta 34% de ahorro)

– $3.464.999 (hasta 34% de ahorro) 55″ Neo QLED 4K QN85C – $2.469.999 (hasta 29% de ahorro)

– $2.469.999 (hasta 29% de ahorro) 65″ The Frame Art Mode 4K LS03B + marco intercambiable – $2.939.999 (hasta 25% de ahorro)

– $2.939.999 (hasta 25% de ahorro) 98″ QLED 4K Q80C Smart TV – $10.679.999 (hasta 12% de ahorro)

La mayoría de los modelos pueden abonarse en 9 cuotas sin interés. Con Santander y Banco Nación, hay opción de 12 cuotas, mientras que al contado se accede a un 20% de descuento adicional.

Anuncios en heladeras inteligentes: el nuevo experimento de Samsung

Además del Plan Canje, la compañía lanzó en Estados Unidos un programa piloto de anuncios en heladeras inteligentes Family Hub. La actualización permite mostrar “promociones y anuncios seleccionados” directamente en la pantalla del electrodoméstico.

Aunque en un principio Samsung había descartado esta posibilidad, la prueba apunta a “fortalecer el valor” de sus productos y a explorar nuevas formas de monetización a medida que los dispositivos conectados se vuelven más comunes en el hogar.