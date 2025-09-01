Samsung ofrece un Plan Canje de heladeras con descuentos y reintegros en Argentina

Cuando un electrodoméstico esencial como la heladera deja de funcionar, la urgencia por reemplazarlo se vuelve una prioridad para cualquier hogar. En ese contexto, Samsung lanzó en Argentina su Plan Canje de heladeras, una propuesta que permite entregar el equipo usado como parte de pago y acceder a un modelo nuevo con descuentos especiales y opciones de financiamiento.

Cómo funciona el Plan Canje de heladeras Samsung

El programa ofrece la posibilidad de obtener hasta 10% de descuento en la compra de una nueva heladera al entregar una usada. Para quienes realicen el pago en un solo pago, el beneficio puede llegar hasta 25%, dependiendo del estado del electrodoméstico entregado.

Además, se puede financiar la compra en cuotas sin interés con tarjetas de distintos bancos, lo que facilita la renovación del equipo.

El importe a descontar se reintegra en el medio de pago utilizado dentro de los 15 a 20 días hábiles posteriores, una vez validado el estado del equipo.

Requisitos para entregar la heladera usada

Para acceder al Plan Canje, la heladera debe cumplir con ciertas condiciones:

Debe encender y apagar correctamente .

. Tiene que contar con el número de serie legible .

. El valor final se ajusta tras la inspección del electrodoméstico, para confirmar que coincide con lo declarado en el formulario de evaluación.

Paso a paso para acceder al Plan Canje

Samsung detalló el procedimiento para quienes deseen participar del programa:

Ingresar al sitio web de Samsung y elegir la heladera a comprar.

y elegir la heladera a comprar. Completar un formulario de evaluación del estado del equipo actual.

del estado del equipo actual. Realizar la compra abonando el precio completo.

Recibir la nueva heladera en el domicilio.

Samsung se comunicará por WhatsApp dentro de las 72 horas hábiles para coordinar la entrega de la heladera usada.

para coordinar la entrega de la heladera usada. El reintegro del importe se acreditará en el medio de pago seleccionado.

Modelos y precios disponibles en el Plan Canje

Entre las opciones incluidas en el programa, se destacan los siguientes modelos de heladeras Samsung disponibles en Argentina:

Heladera Freezer Superior No Frost 362L : $1.364.999

: $1.364.999 Heladera Freezer Superior con AI Energy Mode 517L (plateada) : $1.749.999

: $1.749.999 Heladera Freezer Inferior con AI Energy Mode y SpaceMax 409L : $1.899.999

: $1.899.999 Heladera Freezer Inferior con AI Energy Mode y All Around Cooling 459L : $2.249.999

: $2.249.999 Heladera BESPOKE RB33A307012 328LTS Clean White : $2.314.999

: $2.314.999 Heladera Side By Side SpaceMax 716L: $4.319.999

Este plan busca facilitar la renovación de electrodomésticos ofreciendo beneficios económicos, financiamiento y una alternativa sostenible para dar un nuevo destino a las heladeras en desuso.