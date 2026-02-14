Salud: Se confirmó el primer caso de sarampión del 2026 en el país

El Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Instituto Malbrán, emitió una alerta epidemiológica tras confirmar el primer caso de sarampión del año en el país. El paciente es un hombre de 29 años, residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con antecedentes de viaje reciente a Filipinas. Este evento ha puesto en marcha un riguroso protocolo de vigilancia y bloqueo para evitar que el virus recupere circulación comunitaria en territorio argentino.

El joven regresó al país el pasado 28 de enero y comenzó a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad el 9 de febrero. Tras la sospecha clínica, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico mediante pruebas de PCR. Debido a que el paciente transitó por diversas localidades de la Provincia de Buenos Aires, como Azul y Tigre, y participó de un evento social con un centenar de personas durante su período de transmisibilidad, las autoridades sanitarias han extendido el rastreo de contactos de manera exhaustiva.

Síntomas y signos de alerta: Cómo identificar el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que se transmite por aire. Ante la alerta vigente, es crucial conocer los síntomas que definen a un caso sospechoso:

Fiebre alta: Generalmente por encima de los 38°C.

Generalmente por encima de los 38°C. Exantema (erupción cutánea): Comienza en la cara y el cuello para luego extenderse a todo el cuerpo.

Comienza en la cara y el cuello para luego extenderse a todo el cuerpo. Triple catarro: Presencia de tos, rinitis (secreción nasal) y conjuntivitis (ojos rojos).

Presencia de tos, rinitis (secreción nasal) y conjuntivitis (ojos rojos). Manchas de Koplik: Pequeños puntos blancos que pueden aparecer dentro de la boca antes de la erupción generalizada.

Si presentás estos síntomas, la recomendación oficial es consultar de inmediato a un centro de salud y evitar asistir a lugares públicos como el trabajo, escuelas o utilizar transporte masivo para minimizar el riesgo de contagio.

Histórico cambio en el Calendario de Vacunación 2026

En un esfuerzo por cerrar las brechas de inmunidad que han permitido estos brotes importados, Argentina implementó desde el 1 de enero de 2026 un cambio fundamental en el esquema de vacunación obligatoria.

Adelanto de la segunda dosis:

Históricamente, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) se aplicaba a los 5 años, al ingreso escolar. Sin embargo, a partir de este año, los niños nacidos desde el 1 de julio de 2024 deben recibir la segunda dosis a los 18 meses de edad. Este adelantamiento busca proteger a la población pediátrica más temprano y reducir la ventana de vulnerabilidad.

Esquemas para adultos y viajeros:

Nacidos después de 1965: Deben acreditar al menos dos dosis de la vacuna aplicadas después del primer año de vida o demostrar inmunidad mediante un análisis de sangre (serología IgG positiva).

Deben acreditar al menos dos dosis de la vacuna aplicadas después del primer año de vida o demostrar inmunidad mediante un análisis de sangre (serología IgG positiva). Nacidos antes de 1965: Se consideran protegidos por haber estado expuestos al virus de forma natural antes de la vacuna.

Se consideran protegidos por haber estado expuestos al virus de forma natural antes de la vacuna. Recomendación para viajes: Quienes viajen al exterior deben verificar su vacunación al menos 15 días antes de la partida. Para bebés de 6 a 11 meses que viajen a zonas de alta circulación, se recomienda la aplicación de la “dosis cero”.

La importancia de la vigilancia comunitaria

Aunque Argentina mantiene su estatus de país libre de transmisión endémica, la globalización y la caída en las coberturas de vacunación en otras regiones del mundo facilitan la reintroducción del virus. El Ministerio de Salud enfatiza que la vacunación es la única herramienta efectiva para prevenir complicaciones graves, que pueden incluir neumonía, ceguera o inflamación cerebral (encefalitis).

Las autoridades sanitarias en provincia de Buenos Aires y CABA continúan monitoreando a los contactos estrechos del caso confirmado. Hasta el momento, no se han detectado contagios secundarios, pero el período de vigilancia de 21 días continúa activo para garantizar que el brote sea contenido con éxito.